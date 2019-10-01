Sarıgöl’ün hareketli fay hattı yeniden hareketlendi

Dünyada sadece Şili ve Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde bulunan hareketli fay hattı, çevre ilçelerde meydana gelen depremlerin ardından yeniden kendini gösterdi. 1969 yılındaki Sarıgöl Depreminin ardından oluşan hareketli fay hatları 4 yıl önce düzenlenen ve yeniden yapılan asfalt yolda yeniden çatlaklara neden oldu.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 1969 yılında meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremden sonra ortaya çıkan fay hattı nedeniyle ilçede dört yıl önce 125 ev ve iş yeri bakanlık tarafından afet bölgesi kapsamına alınarak yıktırıldı. Evleri yıktırılan hak sahiplerine de TOKİ tarafından 83 ev yaptırılarak vatandaşların güvenli alanlara taşınması sağlanmıştı. Son meydana gelen depremler sonrası ise hareketli fay hatları ilçe merkezinde kendini yeniden gösterdi.

Belediye hasar gören yollarda yeniden çalışma yapacak

Sarıgöl Belediyesi ilçe içesinden geçmekte olan 3500 metre uzunluğundaki fay hattının geçtiği caddelerde alt yapı çalışmalarını aralıksız yaparak Sarıgöl Sarıgöl Belediyesi dört yıl önce Yokarıkoçaklar Caddesi üzerinde yaptığı düzenleme ile sıcak asfalt attı. Caddenin ışıklandırıldığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sarıgöl fay hattı hareketli bir fay hattı olup, dünyada sadece Şili’de ve Sarıgöl’de var. Çevre il ve ilçelerde oluşan depremlerde bile hareketlilik göstermektedir. Sarıgöl Yukarıkoçaklar Caddesinde dört yıl önce düzenleme yaptık. Alt yapıya plastik esnek borular döşedik. Sonra caddenin üzeri düzeltildi. Sıcak asfaltlama yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Denizli Bozkurt ilçesinde meydana gelen şiddetli deprem daha sonra diğer ilçelerde meydana gelen depremler Sarıgöl fay hattını harekete geçirdi. Dört yıl önce yapılan Yukarıkoçaklar Caddesin’de fay hattı nedeniyle çökmeler bariz olarak tekrar ortaya çıktı. Bu fay hattı doğudan batı yönüne uzamakta. Bir de kuzeyden güney yönüne giden Sarıgöl 4 Eylül ilkokulu yakınlarındaki fay hattında üzüm kamyonları geçerken yan yatmakta. Burada belediye olarak yeniden yol düzeltilecek ve betonla önlem alınacak. Bakanlar kurulu kararı ile afet bölgesi kapsamına alınan ve yıktırılan evlerin yerine kapalı tuhafiye pazarı yaptırıldı" dedi.