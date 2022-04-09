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TDP lideri Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken 'seçim barajı' çıkışı! 'Bu sistemde 7 milyon oy boşa gidecek'

09.04.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, seçim barajının yüzde 7 olmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde değiştirilen seçim mevzuatına sert eleştirilen yönelten Sarıgül, bu sistemde oyların boşa gideceğini öne sürdü.

TDP lideri Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken 'seçim barajı' çıkışı! 'Bu sistemde 7 milyon oy boşa gidecek'

Çektiği TikTok videolarıyla sık sık sosyal medyanın da gündemine gelen TDP lideri Mustafa Sarıgül, seçim barajına ilişkin eleştiriler yöneltti. Diğer ülkeleri örnek vererek demokrasi vurgusu yapan Sarıgül, kendi önerilerinin seçim barajının yüzde 1 olması olduğunu söyledi. Sarıgül "Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecek" ifadesini kullandı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililerle buluşmak ve esnaf ziyareti yapmak için Edirne’ye geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Sarıgül, partisinin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Seçim mevzuat değişikliği ile ilgili değerlendirmeler yapan Sarıgül, barajın yüzde 7 olarak belirlenmesini eleştirdi.

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'SEÇİM BARAJI YÜZDE 1 OLMALI'

Demokratik ülkelerde seçim barajının yüzde 1 olduğunu söyleyen Sarıgül, “Türkiye'de barajın yüzde 1 olması gerekiyor. TDP, günlük bir siyasi parti değildir. Biz isterdik ki genel seçim bittikten hemen sonra bütün siyasi partiler bir araya gelsin, Türkiye’de bir seçim sistemi yapsınlar ve o seçim sistemi yıllarca devam etsin. Almanya’da, İngiltere’de, Fransa’da, İsviçre’de seçim sistemi yıllar önce yapılmış ve o sistem devam ediyor. Seçime 1 ay kala yapılan seçim sistemindeki değişiklikler demokratik olmamıştır. Biz, demokratik dünyadan bahsediyorsak; demokratik dünyadaki barajlar yüzde 1’dir ve orada dar bölge tercihli oy vardır. Bizim önerimiz, barajların sıfıra inmesi, yüzde 1 olmasıdır. Her 1 oyun bile değeri vardır. Bu sistemde aşağı yukarı 7 milyon oy boşa gidecektir. Bu doğru bir şey değildir" diye konuştu.

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TDP’nin Türkiye milletvekilliği sistemini önerdiğini söyleyen Sarıgül, “TDP olarak Türkiye milletvekilliği öneriyoruz. 600 milletvekilinin 100’ü Türkiye milletvekili olmalı, oraya bakan yapacağınız milletvekilleri konulmalı. 500 milletvekili de partiye kayıtlı üyeler ve teşkilatlar tarafından seçilmeli. Edirne milletvekilim, Edirne’de oturacak, Edirne’den ayrılmayacak. Edirne’nin oylarıyla Ankara’da oturup hava atmak yok" ifadelerini kullandı.

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Sarıgül, konuşmasının ardından Edirne’nin Saraçlar Caddesi’nde esnafı ziyaret edip, sohbet etti. Caddede yatan bir sokak köpeğini seven Sarıgül, vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)

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Mustafa Sarıgül

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