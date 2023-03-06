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  4. Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı! 'Siz bu sofrada olacak mısınız' sorusuna yanıtı dikkat çekti: Kazanma olasılığı...

Sarıgül'den 'Kılıçdaroğlu' mesajı! 'Siz bu sofrada olacak mısınız' sorusuna yanıtı dikkat çekti: Kazanma olasılığı...

06.03.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakında gündemi belirleyen gelişmeler ardı ardına yaşanırken bir partiden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına destek geldi. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı "En uygun aday Kılıçdaroğlu'dur" derken CHP lideri için övgü dolu sözler kullandı. Sarıgül'e göre Kılıçdaroğlu'nun kazanma olasılığı da "son derece yüksek."

Akşener'in 6'lı masaya geri dönmesi öncesi düzenlediği basın toplantısında Millet İttifakındaki gelişmeleri değerlendiren TDP lider Mustafa Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun "Herkesi Halil İbrahim Sofrasına çağırıyorum" sözlerine basın mensubunun sorması üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi. "Aslında bu sofra bizim soframız. Zengin ve bereketli bir vatan sofrası kuracağız diyen bir partiyiz. Zaten biz bu amaçla kurulduk" diyen Sarıgül, Kılıçdaroğlu'na desteğini belirtti.

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"KILIÇDAROĞLU HIRSLARINDAN ARINMIŞ, EGOSUNU YENMİŞ, DEMOKRAT BİR LİDERDİR"

Sarıgül, Meral Akşener’in Millet İttifakından ayrılmasının ardından yaptığı değerlendirmede 6’lı masa için en uygun adayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Bana her sorulduğu zaman söyledim bu geçiş dönemi için en uygun aday o masada Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Kılıçdaroğlu, egosunu yenmiş, hırslarından arınmış, demokrat bir liderdir. Arkasında durur, iyi bir ekiple, iyi bir programla seçmenin önüne çıkarsa Kılıçdaroğlu’nun kazanma ihtimalini son derece yüksek olduğunu görüyorum.”

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“6’LI MASAYA UMUT BAĞLAYANLAR SON YAŞANANLARDAN DOLAYI ENDİŞELİ VE HEYECANLI”

Basın mensuplarının “Meral Akşener’in 6’lı masadan ayrılmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 'Herkesi Halil İbrahim sofrasına çağırıyorum' dedi. Siz bu sofrada bulunacak mısınız?" sorusuna yönelik açıklamalarda bulunan Sarıgül, şunları kaydetti:

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“Aslında bu sofra bizim soframız. Mesele bizim sofraya oturup oturmamamız değil, mesele parti meselesi, sen ben meselesi değil, ittifakı koruma meselesi değil; mesele inanın ki demokrasi meselesidir. Milletin derdine derman olma meselesidir. Biz kurulduğumuz günden bugüne Edirne’den Kars’a kadar bir demokrasi sofrası kuracağız dedik. Zengin ve bereketli bir vatan sofrası kuracağız diyen bir partiyiz. Zaten biz bu amaçla kurulduk. O nedenle de tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis ve bağımsız yargıdan yanayız. Son yaşananlar şunu gösterdi ki 6’lı masaya umut bağlayanlar son yaşanan olaylardan dolayı biraz endişeli ve heyecanlı olduklarını görüyorum. Masanın bu havayı dağıtması lazım. Masaya yeni bir heyecan, yeni bir umut ve yeni bir enerji dalgasına ihtiyaç olduğunu bütün yurttaşlarımız söylemekte. Ben kendilerine başarılar diliyorum."

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Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Sarıgül türkiye değişim partisi

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