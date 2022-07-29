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  4. Sarıgül'den TOGG desteği! 'Yabancı marka aracımı artık satıyorum'

Sarıgül'den TOGG desteği! 'Yabancı marka aracımı artık satıyorum'

29.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çektiği TikTok videolarıyla gündemden düşmeyen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, geçtiğimiz günlerde yerli ve milli otomobil TOGG için, "Yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı" açıklamalarında bulunmuştu. Bununla birlikte Sarıgül, yeni bir video yayınlayarak desteğini bir kez daha gösterdi. Mustafa Sarıgül, kullandığı aracın yabancı marka olduğunu söyleyerek, ''Artık satıyorum. Yüzde yüz yerli olan TOGG'a bineceğim. Alman, İtalyan arabalarına güle güle'' dedi.

TDP lideri Sarıgül dikkat çeken bir açıklamayla gündeme gelmiş, Sarıgül kamu kurum ve kuruluşlarında yerli ve milli otomobil TOGG dışındaki tüm arabaların kullanımının iptal edilmesi gerektiğini savunarak kendisinin de TOGG kullanacağını ifade ederek "Ekonomik milliyetçilik yapan bir siyasi partiyiz. Sayın Bakan'a çağrıda bulunuyorum. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bütün arabalar iptal edilmeli ve artık herkes TOGG'u kullanmalı. Kendim de TOGG'u kullanacağım. TOGG yerli malı, yurdun malı. Herkes onu kullanmalı" şeklinde konuşmuştu.

SARIGÜL: YABANCI MARKA ARABAMI SATIYORUM

TikTok videolarıyla da çok konuşulan Sarıgül, bu kez TOGG ile ilgili bir video çekti. Yardımcısının ''Başkanım arabanızın markası nedir?'' sorusuna Sarıgül, ''Arabamızın markası yabancı ama artık satıyorum. Yüzde yüz yerli olan TOGG'a bineceğim. Alman, İtalyan, Fransız arabalarına güle güle. Hoş geldin TOGG, hoş geldin'' şeklinde cevap verdi.

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tiktok Mustafa Sarıgül togg
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