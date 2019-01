CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu. Sarıgül, "CHP’ye değil, partili yurttaşlarıma asla değil, CHP yönetimine kırgınım. Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Dağlara taşlara adını yazmaktan onur duyduğum Ecevit’in Demokratik Sol Parti’sinde halkıma hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.

31 Mart’taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, partisi CHP’den istifa etmişti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Sarıgül’e çağrıda bulunmuş, Şişli Belediye Başkanlığı adaylığını DSP’den yapma teklifini iletmişti. Sarıgül, bugün DSP Genel Merkezi’ne gelerek Şişli için adaylığını ilan etti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Sincer, Uğur Güzel, Erdinç Özdil, Hasan Uğurtürk ile toplantı yapan Sarıgül, yanında Bayram Özatak’la DSP Genel Merkezi’ne geldi. Toplantı sonrasında Aksakal ve Sarıgül ortak açıklama yaptı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, “31 Mart seçimlerini Türkiye için bir dönüm noktası ya da bir beka sorunu gibi açıklamalarla manipüle eden ve el birliği ile canbaza bak siyaseti yapan partiler karşısında tek sol parti olarak, DSP 81 ilde seçimlere katılacaktır. Son günlerde DSP’nin siyaset gündeminde ağırlığını hissettirmesine karşı rahatsızlık duyan çevrelerin rahatsızlıklarını anlayışla karşılıyoruz. DSP yeniden Ecevit’in genel başkanlığı dönemindeki inançlı ve kararlı duruşunu ortaya koyarak ülkenin ve milletin sahipsiz olmadığını gösterecektir. DSP, 2023 yolunda belirleyici bir rol üstlenecektir. Yurdunu milletini özünden çok seven, Cumhuriyetinin temel değerlerini benimsemiş, Atatürk ilkelerine sadık ve tabii ki Demokratik Sol Parti’nin kuram ve kurallarını benimsemiş her yurttaşımıza kapılarımızı ve gönlümüzü açtık. Belediyeciliğe 1999 yılında DSP okulunda Ecevit’in önderliğinde başlamış ve 2009 yılında DSP Belediye Başkanı seçilerek hizmet etmiş ve bu partinin evladı olarak gördüğümüz Mustafa Sarıgül, yeniden DSP’nin Şişli Belediye Başkan adaylığı başvurusunu yapmıştır” dedi.

Mustafa Sarıgül ise, evinde ve yuvasında olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Bülent Ecevit öğretisi ile yetişen bir arkadaşınız olarak DSP Genel Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ederim. Türkiye’nin her noktasında ulusal birlik için inançlara saygılı, laiklik için ak güvercinlerin uçmasını bekleyen binlerce yurttaşıma müjdeler olsun. Onların gözleri aydın olsun” diye konuştu.