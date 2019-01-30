HABER

Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu.

Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu

CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu. Sarıgül, "CHP’ye değil, partili yurttaşlarıma asla değil, CHP yönetimine kırgınım. Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Dağlara taşlara adını yazmaktan onur duyduğum Ecevit’in Demokratik Sol Parti’sinde halkıma hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.
31 Mart’taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, partisi CHP’den istifa etmişti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Sarıgül’e çağrıda bulunmuş, Şişli Belediye Başkanlığı adaylığını DSP’den yapma teklifini iletmişti. Sarıgül, bugün DSP Genel Merkezi’ne gelerek Şişli için adaylığını ilan etti. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, DSP Genel Sekreteri Müzeyyen Okur, Genel Başkan Yardımcıları Erdoğan Sincer, Uğur Güzel, Erdinç Özdil, Hasan Uğurtürk ile toplantı yapan Sarıgül, yanında Bayram Özatak’la DSP Genel Merkezi’ne geldi. Toplantı sonrasında Aksakal ve Sarıgül ortak açıklama yaptı.
DSP Genel Başkanı Aksakal, “31 Mart seçimlerini Türkiye için bir dönüm noktası ya da bir beka sorunu gibi açıklamalarla manipüle eden ve el birliği ile canbaza bak siyaseti yapan partiler karşısında tek sol parti olarak, DSP 81 ilde seçimlere katılacaktır. Son günlerde DSP’nin siyaset gündeminde ağırlığını hissettirmesine karşı rahatsızlık duyan çevrelerin rahatsızlıklarını anlayışla karşılıyoruz. DSP yeniden Ecevit’in genel başkanlığı dönemindeki inançlı ve kararlı duruşunu ortaya koyarak ülkenin ve milletin sahipsiz olmadığını gösterecektir. DSP, 2023 yolunda belirleyici bir rol üstlenecektir. Yurdunu milletini özünden çok seven, Cumhuriyetinin temel değerlerini benimsemiş, Atatürk ilkelerine sadık ve tabii ki Demokratik Sol Parti’nin kuram ve kurallarını benimsemiş her yurttaşımıza kapılarımızı ve gönlümüzü açtık. Belediyeciliğe 1999 yılında DSP okulunda Ecevit’in önderliğinde başlamış ve 2009 yılında DSP Belediye Başkanı seçilerek hizmet etmiş ve bu partinin evladı olarak gördüğümüz Mustafa Sarıgül, yeniden DSP’nin Şişli Belediye Başkan adaylığı başvurusunu yapmıştır” dedi.
Mustafa Sarıgül ise, evinde ve yuvasında olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Bülent Ecevit öğretisi ile yetişen bir arkadaşınız olarak DSP Genel Başkanı ve yöneticilerine teşekkür ederim. Türkiye’nin her noktasında ulusal birlik için inançlara saygılı, laiklik için ak güvercinlerin uçmasını bekleyen binlerce yurttaşıma müjdeler olsun. Onların gözleri aydın olsun” diye konuştu.

“CHP yönetimine kırgınım”
4 yıldır Şişli’de yerel seçimlere hazırlandığını belirten Sarıgül, “Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, seçimlere iki ay kala hala adaylarını belirleyemedi. Parti üst yönetimi, iktidar olma iddiasını inandırıcı biçimde ortaya koyamıyor. Bugüne kadar CHP’de tüm yaşananlara, Ecevit ve arkadaşlarımdan aldığım, öğrendiğim ’siyasi nezaket’ kuralları içinde yaklaştım. Bugüne kadar sessiz kalmam, parti terbiyemden gelir; farkında olmadığımdan değil. CHP’ye değil, partili yurttaşlarıma asla değil, CHP yönetimine kırgınım. Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettim” şeklinde konuştu
Sarıgül, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kırgınlıklarımın yerini umut ve daha çok çalışma heyecanı aldı. Ötekisi olmayan bir Şişli için daha çok çalışacağımız iki ayımız var. Ayrım yapmadan yurttaşlarımın yüzde yüzünü kucaklamak için çalışacağımız iki ayımız var. Yanında olmaktan, dağlara taşlara adını yazmaktan onur duyduğum Ecevit’in Demokratik Sol Parti’sinde halkıma hizmet vermeye devam edeceğim. Hareketinin gücünü inançlara saygılı, laiklikten alan Demokratik Sol Parti’nin hızla toplumda umut olması için, Genel Başkan Sayın Önder Aksakal liderliğindeki DSP’ye bütün desteğimi vereceğim.”

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Erdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadıkErdoğan: Sanatçılar ve sanat türleri arasında ayrım yapmadık
CHP’de temayül istifasıCHP’de temayül istifası

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Vatandaş isyanda! Fiyatlar 2 katına çıktı

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Abdullah Gül'e zehirli gazla suikast iddiası bakın ne çıktı!

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan önemli enflasyon açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

Yayında öyle bir şey söyledi ki! Sunucu kahkahalara boğuldu

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.