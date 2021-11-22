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Sarıgül: Erdoğan 50 artı 1 dediğine pişman

22.11.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "50 artı 1" dediğine pişman olduğunu savunarak, "Adeta 'Kendim ettim kendim buldum' diyor. '50 artı 1' diyerek kum saatini 4 sene önce çalıştırdı, şimdi bunu durdurmak için olağanüstü formüller arıyor." ifadelerini kullandı.

Sarıgül: Erdoğan 50 artı 1 dediğine pişman

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "50 artı 1" diyerek kum saatini 4 sene önce çalıştırdığını, şimdi bunu durdurmak için olağanüstü formüller aradığını söyledi.

Sarıgül, MYK Toplantısı öncesinde, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CEZAEVİNDE OLANLAR İÇİN AÇIK GÖRÜŞ ÇAĞRISI

TDP olarak, "Sesimi duyan yok" diyenlerin sesi, "Kimsem yok" diyenlerin kimsesi olacaklarını ifade eden Sarıgül, "Sevgi dolu yüreğimizle bu millet ne istiyor, neye karşı çıkıyorsa korkmadan, çekinmeden, cesaretle onu söylemeye devam edeceğiz. Halkımızın derdini, endişesini, yurttaşlarımızın arzularını heyecanla dile getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle cezaevlerindeki açık görüşlerin, 14 Mart 2020'den beri yapılamadığını aktaran Sarıgül, yasağın gerekli tedbirler alınarak kaldırılması gerektiğini dile getirdi.

Mustafa Sarıgül, dövizdeki dalgalanmanın sürdüğünü, eğer bir yerde durulmazsa üretime yansımaya başlayacağını belirterek, yöneticilerin bu konuda köklü tedbirler alması gerektiğini vurguladı.

"ERDOĞAN 50 ARTI 1 DEDİĞİNE PİŞMAN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "50 artı 1" dediğine pişman olduğunu savunan Sarıgül, "Adeta 'Kendim ettim kendim buldum' diyor. '50 artı 1' diyerek kum saatini 4 sene önce çalıştırdı, şimdi bunu durdurmak için olağanüstü formüller arıyor. Bu sistem tadilatla düzelmez. Tek adam düzenini bozmadan Türkiye rahat edemez. Bir kişinin iradesi, Türkiye'mizin kaderini belirleyemez. Biz, Türkiye Değişim Partisi olarak, bir kişinin tek başına, koskoca bir ülkeyi yönetmesini doğru bulmayız. Kuvvetler ayrılığına dayalı, parlamenter demokrasiyle yönetilmek istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Türkiye'de vicdanlı ve ehil kadrolara ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, ne yapacağını, nasıl yapacağını çok iyi bilen, vicdanlı ve ehil kadrolara sahiptir. İş başına gelecek ve Türkiye'mizin sorunlarını demokratik dünyayla da buluşarak, tek tek saygıyla, sevgiyle bütün milletimizi kucaklayarak, inşallah çözeceğiz." ifadesini kullandı. (AA)

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Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
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