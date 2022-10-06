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Sarıgül, Miçotakis'e böyle seslendi! “Baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı"

06.10.2022 22:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı öncesi Kadıköy Boğa Heykeli önünde yaptığı açıklamada son dönemde yaptığı açıklamalar sebebiyle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert sözlerle yüklendi. Sarıgül, “Miçotakis Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın, senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı” dedi.

Sarıgül, Miçotakis'e böyle seslendi! “Baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı öncesi Kadıköy Boğa Heykeli önünde gazetecilere basın açıklamasında bulundu. Sarıgül, son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Yunanistan Başkanı Miçotakis’a, “Türkiye olarak Yunanistan’a barış elimizi uzatıyoruz, ama Miçotakis sürekli yumruk sıkıyor. Yumruk sıkan bir elle barış olmaz.” diyerek tepki gösterdi. Sarıgül, “Miçotakis şu anda tamamen Amerika’ya güveniyor bunu doğru bulmuyoruz. Yunanistan şu anda Amerika’nın bir eyaleti haline geldi. Buradan Kadıköy Altıyol’dan Miçotakis’e sesleniyorum. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Sayın Miçotakis, Amerika sana çok uzak Türkiye sana çok yakın. Sayın Miçotakis senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı Türkiye’ye sığındı ve Türkiye senin babana karşı gerekli misafirperverliği gösterdi. Ve Sayın Miçotakis ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Türkiye’ye güven o senin hayrınadır.” diye konuştu.

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"TÜRK SEVGİSİYLE ATAN BÜTÜN YÜREKLER FENERBAHÇE'NİN GALİBİYETİNİ BEKLİYOR"

Mustafa Sarıgül, “Bugün özellikle bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe’yi destekliyorum. Fenerbahçe’nin evlatları bugün büyük bir heyecanla çıksınlar, büyük bir enerji ile çıksınlar ve bugün 80 milyon ve dünyadaki Türk sevgisiyle atan bütün yürekler Fenerbahçe’nin galibiyetini bekliyor. Heyecan istemiyorum, sakin oynasınlar, güzel oynasınlar. Soruyorlar ben de biraz Erzincan usulü İngilizce ile cevap vereyim. Sonucu soruyorlar one, two, there, zero.” diye konuştu.

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"BAYRAĞIMIZ VE TOPRAĞIMIZ TEHLİKEYE DÜŞERSE GEREKEN HER ŞEYİ YAPARIZ"

Sarıgül, “Seyircilerden ricam, biraz sonra izleyecekler sakın ha sakın tahriklere kapılmayın, sakın ha sakın provokasyonlara kapılmayın. Bütün seyircilerimizden ricam kışkırtacaklar sahaya sakın bir şey atmayın. Türk insanının misafirperverliğini lütfen gösterin. Tam 100 sene önce İzmir’den düşman denize döküldüğü zaman Mustafa Kemal Atatürk konağa girerken Yunan bayrağını önüne serdiler ve o büyük insan dedi ki; ‘Bir milletin bayrağına basılmaz.’ Yunan bayrağını aldı ve Yunanlı generale teslim etti. Biz böylesine misafirperver bir ülkeyiz. Ama sabrımızın da taşmaması lazım, sabrımız taşarsa bayrağımız ve toprağımız tehlikeye düşerse gereken her şeyi yaparız. Bugün burada AEK takımına misafirperverliğimizi göstereceğiz. Dışarıda cömert olacağız ama sahada kesinlikle cömert olmayacağız.” ifadelerini kullandı.

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"BİZ İNANÇLAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPILMASINI KESİNLİKLE DOĞRU BULMAYIZ"

Mustafa Sarıgül, “Biz inançlara saygılı laikliği savunuyoruz. Şu anda başı açık olan kardeşimde bizim başı kapalı olan kardeşimde bizim. Türkiye’nin gündeminde işsizlik var, hayat pahalılığı var. Türkiye’nin gündeminde farklı konular var. Biz inançlar üzerinden siyaset yapılmasını kesinlikle doğru bulmayız. İnançlarımız Allah’ımıza ulaşma yoludur, siyasete ulaşma yolu olarak kullanılmamalıdır.” şeklinde konuştu. (İHA)

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