Sarıgül'ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu! 'Siz hiç konuşmaz mısınız'

Kars’ın Digor ilçesi Arpalı köyünde yaşayan ‘gülen adam’ olarak bilinen Kasım Can, Iğdır’da alışveriş yaparken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ile karşılaştı. Bir anda gülmeye başlayan Kasım Can, Mustafa Sarıgül’ün ilgisini çekti. Sarıgül’ün merhaba, demesine gülerek karşılık veren Kasım Can, gülmeye devam edince Sarıgül, “Siz hiç konuşmaz mısınız, ya kardeşim enteresan Iğdır’dayım gülen ağa ile beraberim hiç konuşmuyor gülüyor, inşallah Allah bu gülen ağa gibi milletimizin de yüzünü güldürsün” dedi.

Sarıgül ile Can daha sonra tokalaşarak ayrıldılar. Sosyal medyada Sarıgül’ün bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

(İHA)

