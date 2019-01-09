SARIGÜL'ÜN İNÖNÜ'YÜ TEHDİT DAVASI:  3 ÇOCUĞUM ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİLER

Hayati ARIGAN/İSTANBUL (DHA) Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile dönemin belediye başkan yardımcısı olan oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'ye hakaret ile tehdit ettikleri iddiasıyla toplam 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davada 3 belediye çalışanı tanık olarak dinlendi. Tanıklardan Özel Kalem Müdürü Taner Biçel, "Asker kökenli kırk yıllık devlet memuruyum. Hayri İnönü, Sarıgüller tarafından 'üç çocuğunun öldürmekle tehdit edildiğini' söyledi" dedi. Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül'ün, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'ye yönelik, 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarından yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü'yü avukatları Serdar Erçin ve Mine Güliz Baykal, Mustafa Sarıgül'ü avukatları Burcu Aydın ve Ceylan Türkoğlu, Emir Sarıgül'ü de avukatı Gizem Rodoplu temsil etti. Duruşmada Şişli Belediyesi'nde görevli 3 tanık dinlendi.

'ÇOCUKLARIN RAHAT UYUMASIN' MESAJI

Şişli Belediyesi'nde şoför olarak çalışan Hakan Yılmaz, Nazlı İnönü'yü okula götürdüğü sırada, kendisi ile Nazlı İnönü'yü Mustafa Sarıgül ve Emir Sarıgül'ün cep telefonundan sürekli aradığını söyledi. Nazlı İnönü'nün tedirgin bir hali olduğunu belirten Yılmaz, "Okula gidiyorduk. Nazlı Hanım, Mustafa Sarıgül'ün kendisini çocukları üzerinden tehdit ettiğini söyledi. Mustafa Sarıgül'ün attığı mesajı gösterdi. Mesajda 'Benim çocuklarım rahat uyumuyor. Senin çocukların da rahat uyumasın' yazıyordu. Nazlı Hanım, Hayri İnönü ile telefonda konuştu. Hayri Bey de eşinin evine gitmemesini söyledi. Nazlı Hanım önce itiraz etti sonra başka yere bıraktım" dedi.

“KIVIRMA, OMURGALI OL"

Mustafa Sarıgül'ün korumasının kendisine 'ara' diye mesaj attığını ifade eden Hakan Yılmaz, "Aradığımda Emir Sarıgül telefonu açtı. Kızarak, 'Nazlı hoca nerede? Kıvırma bana, omurgalı ol. Nazlı hanımla görüşmem lazım. Neredesiniz, geleyim' dedi" diye konuştu.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNE TOKAT

Şişli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Taner Biçel'in şoförü Mehmet Ateş de Emir Sarıgül'ün, Biçel'in makamını çok sayıda kişi ile bastığını ifade ederek, " Emir Sarıgül, 'burası bizim yerimiz, kalk git' tavrı ile özel kalem müdürünün masasından kalkmasını istedi. Emir Sarıgül eline bir bardak alarak, yere fırlattı. Meclis Üyesi Erkut Usta, özel kalem müdürüne tokat attı. Ben araya girince beni de tehdit ettiler" dedi.