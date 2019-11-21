Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!

Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2.4 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer alan Tarık Şara, 28 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybetti. Peki Şarık Tara kimdir? İşte Şarık Tara hakkında merak edilenler.

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara Enka Holding Fahri Başkanıdır. İnşaat yüksek mühendisi olan Şarık Tara, 22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. nnesi Erenköy Kız Lisesi'nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure Hanım'dır. Anne tarafından I. Murat'ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey'in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara'nın dedesi İbrahim Bey'in babası Hamza Bey'den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ'daki Tara Dağı ve Tara Nehri'nden gelmektedir) ailesindendir.