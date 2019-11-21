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Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 03:54 | Son Güncelleme

22 Nisan 1930 yılında Üsküp’te dünyaya geldi. Enka Holding'in kurucuları arasında yer alan Şarık Tara 28 Haziran 2018 tarihininde hayatını kaybetmesine rağmen 2019 vergi rekortmenleri listesinde yer aldı. İşte Şarık Tara hakkında merak edilenler.

Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!

Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2.4 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer alan Tarık Şara, 28 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybetti. Peki Şarık Tara kimdir? İşte Şarık Tara hakkında merak edilenler.

ŞARIK TARA KİMDİR?

Şarık Tara Enka Holding Fahri Başkanıdır. İnşaat yüksek mühendisi olan Şarık Tara, 22 Nisan 1930 yılında Üsküp'te dünyaya geldi. nnesi Erenköy Kız Lisesi'nde okumuş, dönemin şartları uygun olmadığından tıp tahsili yapmamış, ancak yüksek kültürlü bir kimse olan Mahmure Hanım'dır. Anne tarafından I. Murat'ın öncü kuvvet komutanı ve Yıldırım Bayezid tarafından Üsküp ve Kosova bölgesini idareye tayin edilmiş olan Yiğit Bey'in torunudur. Yahya Kemal ile de torun çocukları olmaları nedeniyle aralarında akrabalık bağı vardır. Babası Fevzi Bey ise, bilindiği kadarı ile son üç kuşağı esnaflık yapan Karadağ kökenli Hacıhamziç (Tara'nın dedesi İbrahim Bey'in babası Hamza Bey'den dolayı bu isimle anılırlar-Tara soyadı ise Karadağ'daki Tara Dağı ve Tara Nehri'nden gelmektedir) ailesindendir.

Fevzi Tara, Üsküp, Beyrut ve Belgrad'da tahsil yapmış bir avukattır. Sancak ve güney Yugoslavya Müslümanlarının Yugoslavya Kralı nezdinde temsilciliğini de yapan babası Manastır'da avukatlık stajını yaparken annesi ile tanışmışlardır. Lise eğitimini Şişli Terakki Lisesi’nde tamamladıktan sonra 1949'da girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden 1954 yılında mezun oldu. Mezuniyetinden sonra 1957 yılında kız kardeşi Vildan Gülçelik'in kocası (daha sonra bir uçak kazasında vefat eden eniştesi Sadi Gülçelik ile birlikte ENKA Kolektif Şirketini kurarak müteahhitlik faaliyetlerine başladı. Enişte ve kayınbirader sözcüklerinin ilk hecelerinden oluşan bir isim olan ENKA Kolektif Şirketi daha sonra Anonim Şirket'e, 1972'de de ENKA Holding A.Ş.’ye dönüştü.

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