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Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:01 | Son Güncelleme

OLTU VE MAHALLELERİNDE DE HİSSEDİLDİ Sarıkamış'ta art arda meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki iki deprem, Erzurum'un Oltu ilçe merkezi ile mahallelerinde de hissedildi.

Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı (2)

OLTU VE MAHALLELERİNDE DE HİSSEDİLDİ
Sarıkamış'ta art arda meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki iki deprem, Erzurum'un Oltu ilçe merkezi ile mahallelerinde de hissedildi. Sarıkamış'la sınır olan Müdürcük Mahallesi'nde depremler yoğun olarak hissedildi. Depremle birlikte mahalleli, panik içinde dışarı çıktı. Bir süre dışarıda bekleyen mahalleli, bir süre sonra tekrar evlerine girdi.
Müdürcük Mahallesi Muhtarı Abubekir Gültekin, deprem olur olmaz kendilerini dışarı attıklarını anlattı.

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Sarıkamış, aynı dakika içinde 4 büyüklüğünde iki depremle sallandı (2)

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