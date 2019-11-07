Sarıkamış deniz şehitleri anıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 7 Kasım 1914'te Sarıkamış'a ulaştırılmak üzere mühimmat ve teçhizat götürürken Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde şehit olan 221 mürettebat anısına tören düzenlendi.

Sahilde bulunan Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Sarıkamış Platformu Kurucu Başkanı Recep Ergül, Sarıkamış’ta şehit düşen askerlerin 1. Dünya Savaşı içerisinde birbirinden çok farklı iklim ve coğrafyaya sahip cephelerde savaşmak zorunda kaldığına söyledi. Sarıkamış ile ilgili kitaplar yazdığını anlatan Ergül, "Gemiler, Karadeniz açıklarında seyrederken Osmanlı bandıralı bu gemilerimiz Rus topçuları tarafından batırıldı. Dolayısıyla Iğdırlı Ali Çavuş ve arkadaşlarının hayalleri hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ancak onlar, yüz beş yıl sonra bugün, bu vefalı toplum tarafından unutulmamışsa, vatan için yaptıkları bundan sonra da unutulmayacak demektir. Onlar geri dönmeyi düşünmeyenler. Onlar onbinler, yüzbinler, bu topraklar için can veren erler. Sanılmasın ki belirsiz mezarlarda kaldılar, Hür ufuklarında vatanın hem gece, hem gündüzüne doğacak aylara yıldız oldular. Ruhları şad olsun" dedi.