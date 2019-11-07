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Sarıkamış deniz şehitleri anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 7 Kasım 1914'te Sarıkamış'a ulaştırılmak üzere mühimmat ve teçhizat götürürken Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde  şehit olan 221 mürettebat anısına tören düzenlendi.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, 7 Kasım 1914'te Sarıkamış'a ulaştırılmak üzere mühimmat ve teçhizat götürürken Rus donanması tarafından Ereğli açıklarında batırılan Bezm-i Alem, Bahr-i Ahmer ve Mithat Paşa gemilerinde şehit olan 221 mürettebat anısına tören düzenlendi.

Sahilde bulunan Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı’nda düzenlenen törene, Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende Sarıkamış Deniz Şehitleri Anıtı'na çelenkler bırakıldı. Sarıkamış Platformu Kurucu Başkanı Recep Ergül, Sarıkamış’ta şehit düşen askerlerin 1. Dünya Savaşı içerisinde birbirinden çok farklı iklim ve coğrafyaya sahip cephelerde savaşmak zorunda kaldığına söyledi. Sarıkamış ile ilgili kitaplar yazdığını anlatan Ergül, "Gemiler, Karadeniz açıklarında seyrederken Osmanlı bandıralı bu gemilerimiz Rus topçuları tarafından batırıldı. Dolayısıyla Iğdırlı Ali Çavuş ve arkadaşlarının hayalleri hiçbir zaman gerçekleşmedi. Ancak onlar, yüz beş yıl sonra bugün, bu vefalı toplum tarafından unutulmamışsa, vatan için yaptıkları bundan sonra da unutulmayacak demektir. Onlar geri dönmeyi düşünmeyenler. Onlar onbinler, yüzbinler, bu topraklar için can veren erler. Sanılmasın ki belirsiz mezarlarda kaldılar, Hür ufuklarında vatanın hem gece, hem gündüzüne doğacak aylara yıldız oldular. Ruhları şad olsun" dedi.

DENİZE ÇELENK BIRAKILDI

Sarıkamış Dayanışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez de kuvvetli bir donanma olmadan askeri zaferlerin mümkün olamayacağına ifade ederek, "Gemiler, Sarıkamış Harekatına malzeme desteği sağlamak amacıyla, İstanbul’dan asker, yiyecek, cephane, askeri araç, harita, iki uçak, dört pilot ve Kafkasya’da isyan çıkarmak üzere Teşkilat-ı Mahsusa tarafından eğitilen Çerkez liderlerle Trabzon’a yola çıktı. Amaç, Trabzon’a gelmek, tek şose, Trabzon’dan Erzurum’a bu malzemeleri iletmekti. Gemilerde, iki alay olduğu bilinen ama tam sayısı bilinmeyen asker vardı ama en değerli ve en çok ihtiyaç duyulan altmış bin kışlık giyecek vardı" diye konuştu.

Törene katılan Sarıkamış Gazisi, Ahmet Mithat Alaybeyi’nin torunu emekli büyükelçi Önder Alaybeyi de duygu dolu anlar yaşadı. Tören sonunda protokol ve davetlileri, gemilerinin batırıldığı noktada denize çelenk bıraktı.

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