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  4. Sarıkamış Destanı 105’inci yıl dönümünde Eyüpsultan’da anıldı

Sarıkamış Destanı 105’inci yıl dönümünde Eyüpsultan’da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış Destanı’nın 105’inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde (EKSM) “Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış” adlı anma programı düzenlendi.Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış Destanı’nın 105’inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde (EKSM) "Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış” adlı anma programı düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış Destanı’nın 105’inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde (EKSM) “Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış” adlı anma programı düzenlendi.
Eyüpsultan Belediyesi, Sarıkamış Destanı’nın 105’inci yıl dönümü dolayısıyla Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi’nde (EKSM) "Beyaz Üstüne Yazılmış Destan Sarıkamış” adlı anma programı düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda video gösterimi sırasında vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.
Etkinlikte, tarih öğretmeni Bahattin Kılıç ile 4.5G teknolojisiyle Sarıkamış Şehitliği’nden görüntülü canlı bağlantı yapıldı. Program öğrencilerin Sarıkamış destanını anlatan tiyatro gösterimi ve koro gösterisi ile son buldu.

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