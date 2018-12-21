TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sarıkamış Harekatı'nda "kardelen şehitleri"nin, vatan ve millet sevgisinin ne demek olduğunu kahramanlıklarıyla gösterdiklerini belirterek, "Bizler de onların izinden giderek istiklal ve hürriyetimizi ebediyete kadar devam ettirmek için büyük bir inanç ve gayretle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir amacı da Osmanlı Devleti'nin egemenliğini sonlandırıp, Türk milletini Anadolu'dan tasfiye etmek olan Birinci Dünya Savaşı'nın, insanlık tarihinin en kanlı savaşlarına sahne olduğunu belirtti.

Milli hafızada derin izler bırakan savaşlardan birinin Sarıkamış'ta yapıldığını vurgulayan Yıldırım, "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz, onlar diridirler." ayetini bir kez daha hatırlatan Sarıkamış Savaşı'nın 104. yılı olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında Osmanlı Devleti'nin 2 milyon 900 bin kişilik ordusuyla 9 ayrı cephede savaşmak zorunda kaldığına, savaşın en kanlı safhalarından birinin de Sarıkamış'ta yaşandığına işaret etti. Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı: