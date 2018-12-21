HABER

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 12:07 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Kardelen şehitleri, vatan ve millet sevgisinin ne demek olduğunu kahramanlıklarıyla bizlere göstermişlerdir. Bizler de onların izinden giderek istiklal ve hürriyetimizi ebediyete kadar devam ettirmek için büyük bir inanç ve gayretle çalışıyoruz"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Sarıkamış Harekatı'nda "kardelen şehitleri"nin, vatan ve millet sevgisinin ne demek olduğunu kahramanlıklarıyla gösterdiklerini belirterek, "Bizler de onların izinden giderek istiklal ve hürriyetimizi ebediyete kadar devam ettirmek için büyük bir inanç ve gayretle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bir amacı da Osmanlı Devleti'nin egemenliğini sonlandırıp, Türk milletini Anadolu'dan tasfiye etmek olan Birinci Dünya Savaşı'nın, insanlık tarihinin en kanlı savaşlarına sahne olduğunu belirtti.

Milli hafızada derin izler bırakan savaşlardan birinin Sarıkamış'ta yapıldığını vurgulayan Yıldırım, "Allah yolunda öldürülenlere 'ölüler' demeyiniz, onlar diridirler." ayetini bir kez daha hatırlatan Sarıkamış Savaşı'nın 104. yılı olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Yıldırım, mesajında Osmanlı Devleti'nin 2 milyon 900 bin kişilik ordusuyla 9 ayrı cephede savaşmak zorunda kaldığına, savaşın en kanlı safhalarından birinin de Sarıkamış'ta yaşandığına işaret etti. Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Rus ordusunu Kafkaslardan çıkarıp, doğu sınırlarımızı Hazar Denizi kıyılarına kadar genişletme hedefiyle başlatılan Sarıkamış Harekatı sonrasında 3. Ordu, soğuk kış şartları ve salgın hastalıkların da etkisiyle büyük ölçüde tasfiye oldu. Kardelen şehitleri, vatan ve millet sevgisinin ne demek olduğunu kahramanlıklarıyla bizlere göstermişlerdir. Bizler de onların izinden giderek istiklal ve hürriyetimizi ebediyete kadar devam ettirmek için büyük bir inanç ve gayretle çalışıyoruz. Destansı mücadeleleriyle her zaman gururla andığımız askerlerimizin torunları, bugün daha ileri, hep ileri gitme gayretiyle aziz milletimizin barışı, huzuru, güvenliği ve refahı için büyük bir azimle çalışmaktadırlar. Vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızın hatıralarının yaşatılmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak bizlerin en büyük sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle, Sarıkamış'ta şehit düşen askerlerimiz başta olmak üzere milletimizi, devletimizi aziz kılmak gayesiyle mücadele ederken şehit düşen, gazi olan bütün askerlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
Ankara'da hareketlilik! Görüşme başladıAnkara'da hareketlilik! Görüşme başladı
Bu mandalina, bu da Fatih PortakalBu mandalina, bu da Fatih Portakal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Birinci Dünya Savaşı kardelen şehitleri Sarıkamış Harekatı TBMM Başkanı Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Ankara için Mansur Yavaş'tan iddialı açıklama! Oy oranını açıkladı: Kazanacağım

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Tuğba Ekinci, Acun Ilıcalı'yı övdü! Olay oldu

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Yeni 20 TL banknotlar tedavüle girecek

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan fotoğrafı kulisleri sarstı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Binali Yıldırım'dan açıklama

Ankara'da hareketlilik! Görüşme sonrası Yıldırım'dan açıklama

Fatih Portakal polemiği Meclis'e taşındı

Bu mandalina, bu da Fatih Portakal

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! CHP'li Purçu Meclis gündemine taşıdı

Çadırdaki yangında hayatını kaybetmişti! Meclis'te tartışma

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

AK Parti'nin İstanbul adayı mı? Bizzat açıkladı

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

Erdoğan'dan ABD yaptırımları açıklaması! 'Karşı çıkıyoruz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.