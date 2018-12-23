Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'dan izcilerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda kişinin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğine, köylüler de çocuk, yaşlı ve genciyle, ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde, 1. Dünya Savaşı’nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla düzenlenen anma programı sona erdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, programda yaptığı konuşmada, bölgenin 104 yıl önce dünya tarihinde en büyük itaat destanına şahitlik ettiğini söyledi.

Dünyanın en büyük itaat destanını yazan yiğitleri anmak için toplandıklarını ifade eden Memiş, "O yiğitlerin toprağa düşen bedenleri bu topraklara atılmış Türk milletinin perçinleridir. Dünya durdukça bu topraklarda bu milletin var olacağının göstergesidir. Onları Allahuekber Dağları'na çıkaran ateş neyse, günümüzde de sınırda ve sınır ötesinde torunlarının kanını ısıtan duygu aynıydı. Bu duygu elbette ki inanç, iman ve yüreklerindeki vatan sevgisinin ateşiydi. Ne mutlu bizlere ki onların torunlarıyız." diye konuştu.

Memiş, dedesinin de bu harekatta yer aldığını ancak kayıtlara ulaşamadıklarını belirterek, Erzurum Valisi olarak bu programa katılarak dedelerini yad ettiği için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Katılımcılar, konuşmaların ardından ilçede yer alan ve Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen askerlerin mezarının da bulunduğu Kaynak Yayla Şehitliği'ni ziyaret etmek için yürüyüşe geçti.