Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı

Türk Kızılayı, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Asımın Nesli, Asrın Yürüyüşünde" sloganıyla gerçekleştirilecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri öncesinde etkinliğine katılacaklara yemek dağıtımı için çadırlar kurmaya başladı.

İlçedeki Allahuekber Dağları'nda 104 yıl önce şehit olan 90 bin askerin 4-5-6 Ocak 2019 tarihlerinde anılması amacıyla yapılacak geniş kapsamlı törenler öncesi hazırlıklar sürdürülüyor.

Kızılçubuk mevkisinin zirvesinde başlayacak ve Ay Yıldızlı tören alanında sona erecek "Asımın Nesli, Asrın Yürüyüşünde" yürüyüşe katılacak on binlerce kişiye yemek dağıtılacak.

Bu kapsamda, Türk Kızılayı'nın Ankara ve Erzurum şubelerinden gelen 20 kişilik ekip, yürüyüşe katılacakların toplanma alanı ile Ay Yıldızlı tören alanına 210 ile 105 metrekarelik 7 yemek dağıtım çadırını kurmaya başladı.

Çadırlarda devlet erkanına ve yürüyüş için gelen vatandaşlara kavurma, pilav, helva ve Türk Kızılayı maden suyundan oluşan yemek menüsü ikram edilecek.

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Türk Kızılayının 2006'dan itibaren Sarıkamış şehitleri anma etkinliklerine destek verdiğini söyledi.

Türk Kızılayının bu sene de anma etkinliklerine geniş kapsamlı katkı sağlayacağını ifade eden Toksoy, şunları kaydetti:

"Şühedanın 104. yılında Türkiye'nin dört bir tarafından katılımcılar gelecek. Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda şehit olan 90 bin askerin anısını yaşatmak için 5 kilometre yürüyüş yapacak binlerce konuğumuza Türk Kızılayınca yemek ikram edilecek."

