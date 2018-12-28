Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu topraklar, o kadar önemli ki her santimetrekaresinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz. Bunun bedeli yoktur. Bunun bedeli kanla ödenmiştir." dedi.

"Kurşunları ve bombaları hiçe sayarak, canımızı feda etme pahasına o gün, vatan için, millet için, bayrak için, devlet için ve Allah için çıktık ve ülkemize sahip çıktık. Bu millet yine aynısını yapar. Çanakkale'de nasıl yaptıysa, Sarıkamış'ta nasıl yaptıysa, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl yaptıysa bu fedakarlıkları, 15 Temmuz'da da yaptı ve kendisini ispat etti. Bu milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman bunu söylüyoruz. Bu vatan, bu millet bölünmez."

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu söyleyen Ak, "Bu topraklar o kadar önemli ki her santimetre karesinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz. Bunun bedeli yoktur. Bunun bedeli kanla ödenmiştir. Dolayısıyla biz, millet olarak bu topraklara sahip çıkacağız, devletimizi ilelebet payidar kılacağız inşallah. Şimdiye kadar şehit olmuş bütün şühedamızı tekrar rahmetle minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ise Sarıkamış'ı, kendini kayıtsız şartsız vatana feda etme destanı olarak tanımladı.