HABER

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 19:34 | Son Güncelleme

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak: - "Bu topraklar, o kadar önemli ki her santimetrekaresinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz. Bunun bedeli yoktur. Bunun bedeli kanla ödenmiştir"

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu topraklar, o kadar önemli ki her santimetrekaresinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz. Bunun bedeli yoktur. Bunun bedeli kanla ödenmiştir." dedi.

Keçiören Belediyesince, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı nedeniyle şehitleri anma yürüyüşü düzenlendi.

Keçiören Belediyesi önünde başlayan yürüyüş, Sarıkamış Anıtı'nda son buldu. Yürüyüşün ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Yürüyüşe, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Mustafa Ak, bu yürüyüşle Sarıkamış'ta vatan, bayrak ve Allah için canlarını hiçe sayan Sarıkamış şehitlerini anmak istediklerini vurguladı.

Türk milletinin, Sarıkamış'ta gösterdiği fedakarlığı tekrar gösterebileceğine inandığını vurgulayan Ak, 15 Temmuz gecesini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Kurşunları ve bombaları hiçe sayarak, canımızı feda etme pahasına o gün, vatan için, millet için, bayrak için, devlet için ve Allah için çıktık ve ülkemize sahip çıktık. Bu millet yine aynısını yapar. Çanakkale'de nasıl yaptıysa, Sarıkamış'ta nasıl yaptıysa, Kurtuluş Savaşı'nda nasıl yaptıysa bu fedakarlıkları, 15 Temmuz'da da yaptı ve kendisini ispat etti. Bu milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyoruz ve her zaman bunu söylüyoruz. Bu vatan, bu millet bölünmez."

Türk milletinin büyük bir millet olduğunu söyleyen Ak, "Bu topraklar o kadar önemli ki her santimetre karesinde şehitlerin, şühedanın kanı var. Çok pahalı topraklarda oturuyoruz. Bunun bedeli yoktur. Bunun bedeli kanla ödenmiştir. Dolayısıyla biz, millet olarak bu topraklara sahip çıkacağız, devletimizi ilelebet payidar kılacağız inşallah. Şimdiye kadar şehit olmuş bütün şühedamızı tekrar rahmetle minnetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım ise Sarıkamış'ı, kendini kayıtsız şartsız vatana feda etme destanı olarak tanımladı.

Yıldırım, "Sarıkamış, Çanakkale'nin altyapısıdır. O cesaretle, düşmanlara verilen o güçlü mesajla ülkemizin birlik ve beraberlik içinde fethedilemeyeceğini gösterdik." dedi.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da Sarıkamış şehitlerinin canlarını bu vatan uğruna feda ettiklerini vurguladı.

Bulut, "O günden sonra tüm Türkiye'de gerektiği zaman bölücü terör örgütüyle mücadelede, Kıbrıs'ta, Türk milleti, Anadolu insanı, vatanı, milleti bayrağı için canını feda etmekten çekinmedi. Bunun en güzel örneğini de 15 Temmuz'da 27 şehit veren Keçiören gösterdi. Bundan sonra da göstermeye devam edecek." diye konuştu.

Bu haber yılbaşında işinizi çok kolaylaştıracak!Bu haber yılbaşında işinizi çok kolaylaştıracak!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması
2019'da hacca gidecek 80 bin kişi kura ile belirlendi2019'da hacca gidecek 80 bin kişi kura ile belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Y Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.