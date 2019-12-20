MAGAZİN

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 22:51 | Son Güncelleme

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri

Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri kapsamında Kafkas Üniversitesi (KAÜ) tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Dede Korkut Eğitim Fakültesi Devlet Konservatuvarı ve Sarıkamış Meslek Yüksekokulu koordinesinde, Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezi'nde sunulan dinleti ilgi gördü.

KAÜ Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu öğretim görevlisi Erdem Hadi İrtürk yönetimindeki dinletide Sarıkamış türküleri de seslendirildi.

Sarıkamış'ın tanıtım videosunun izlenmesiyle son bulan programı Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan ile çok sayıda vatandaş izledi.

Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı Yer: Kütahya! Traktörün pulluğuna takıldı
ABD’li şarkıcı Della Miles Eskişehir’de konser verdiABD’li şarkıcı Della Miles Eskişehir’de konser verdi
6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Yerli otomobilde yeni gelişme!

Komşuda sular durulmuyor! Ateşe verdiler

Komşuda sular durulmuyor! Ateşe verdiler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Bursa’da yaşayan Elena, genç yetenek avcısı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’li şarkıcı Della Miles Eskişehir’de konser verdi

ABD’li şarkıcı Della Miles Eskişehir’de konser verdi

6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı

6. Dörtyol İlk Kurşun Kültür Sanat Ve Turunçgil Festivali başladı

Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı

Çanakkale'yi dalış turizmi merkezi yapacak projenin protokolü imzalandı

Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya’da

Milli Mücadele Sergisi ata toprağı Makedonya’da

Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye talebi

Anadolu Ateşi gösteri merkezine tahliye talebi

Çorum'da 41 ressamdan ortak "Hitit" sergisi

Çorum'da 41 ressamdan ortak "Hitit" sergisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.