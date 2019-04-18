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Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kurt görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi yakınlarında gündüz vakti kurt görüntülendi.Kayak Merkezi yakınlarına saat 10.30 sıralarında gelen 3 kurt çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kurt görüntülendi

Kars’ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi yakınlarında gündüz vakti kurt görüntülendi.
Kayak Merkezi yakınlarına saat 10.30 sıralarında gelen 3 kurt çevreden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi. Sarıkamış’ta kayak merkezine kadar gelen kurtlar, daha sonra gözlerden kayboldu.
Sarıçam ormanlarıyla çevrili Sarıkamış yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapıyor. Sarıkamışlılar kent merkezinde yaban hayvanlarıyla karşılaşmaya alıştıklarını söyledi.

Sarıkamış Kayak Merkezi’nde kurt görüntülendi

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