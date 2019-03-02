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Sarıkamış Kış Oyunları Festivali’nde renkli görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 18:05 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kış Oyunları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Sarıkamış Kış Oyunları Festivali’nde renkli görüntüler

Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA) - KARS'ın Sarıkamış ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kış Oyunları Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Karda kaşar yuvarlama, kızak yarışları ve atlı cirit gösterileriyle karda güreş gösterisi soğuk havaya rağmen ilgiyle izlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen, 'Kış Oyunları Festivali'ne ilgi yoğun oldu. Festivale, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, kurum amirleri, STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Türkiye Kızak Federasyonu’nun kızak gösterisinin ardından karda güreş ve atlı cirit müsabakaları yapıldı. Yarışmalardan sonra boş kalan kızak pistinde bu defa Karslı gençler ve çocuklar yer aldı. Kızaklarla kayan vatandaşlar gönüllerince eğlendiler. Düşe kalka kızakla kayan gençlerin neşesi görülmeye değerdi.
Festivalin en renkli anı ise karda kaşar yuvarlama yarışmalarında yaşandı. Kaşarın yuvarlanmasıyla birlikte rampa aşağı koyarak inen yarışmacılar kaşarı kapmak için zorlu mücadele verdiler. Kaşarı yakalayarak birinci olan Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi öğrencisi Sara Koyuncu, çok heyecanlandığını söyledi. Yarışma başlamadan önce üşüdüğünü ve ısınmak için halay çektiklerini belirten Koyuncu, kazandığı 600 TL değerindeki 14 kiloluk kaşarı annesine, arkadaşlarına hediye edebileceğini ya da satacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Sarıkamış Kış Oyunları Festivali’nde renkli görüntülerSarıkamış Kış Oyunları Festivali’nde renkli görüntülerSarıkamış Kış Oyunları Festivali’nde renkli görüntülerSarıkamış Kış Oyunları Festivali’nde renkli görüntüler

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