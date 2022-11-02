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Sarıkamış ormanlarında sarı, yeşil ve kızılın tonlarında sonbaharın güzelliği yaşanıyor

02.11.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ormanları, sonbaharla birlikte sarı, yeşil ve kızılın tonlarında renklere sahne oldu.

İlçedeki 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Acısu ve Mescitli bölgesindeki ormanlık alanlarda sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Ormanlık alanda yürüyüş yapan doğaseverler ile fotoğraf sanatçıları, sarı, yeşil, kızılın tonlarına bürünen kavak, kuşburnu ve kayın ağaçlarını kadrajlarına yansıttı.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzelliklere sahne olduğunu söyledi.

Sonbaharda fotoğraf çekmekten büyük keyif aldığını ifade eden Koçaş, "Biz her mevsim doğadayız. Arkadaşlarla fotoğraf çekiyoruz. Sonbaharın ayrı bir güzelliği oluyor. Renklerin değişimi bizi cezbediyor. Işık koşulları da gayet güzel. Acısu ve Keklik Deresi'nde fotoğraf çektik." dedi.

Doğasever Şenay Vanlı ise arkadaşlarıyla sonbahar renklerine bürünen ormanda yürüyüş yaptıklarını anlattı.

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Fotoğraf Kars Sarıkamış orman Yürüyüş sonbahar doğa

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