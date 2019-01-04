"Sarıkamış ruhu, milletimizin onurlu duruşudur"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, "Sarıkamış ruhu, milletimizin onurlu duruşu, Çanakkale, Milli Mücadele ve 15 Temmuz ruhudur. Bu canım topraklar üzerinde kirli emelleri olanlara en büyük dersi işte bu ruh vermiştir." dedi.

Koca, Kars Valiliğince, Sarıkamış ilçesindeki otelde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Sarıkamış Harekatı'nın şanlı tarihin hüzünlü olduğu kadar önemli de olan yapraklarından biri olduğunu anlatan Koca, bu harekatın hafızalarda yer almış bir destan olduğunu söyledi.

Koca, harekatın yapıldığı dönemdeki güçlüklere işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dondurucu soğukta ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete yol alan Mehmetlerimizin bu destanı, birer fedakarlık ve kahramanlık örneği olmanın yanı sıra birlik ve kardeşlik dersidir. Sarıkamış, aziz milletimizin her bir karışı kanla, canla kazanılmış bu mukaddes vatanı müdafaa etmek uğruna ne denli zorluğu göze alabileceğinin ispatıdır."