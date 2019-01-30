Sarıkamış Şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda anıldı

Sarıkamış Harekatının 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda yürüyüş düzenlendi.

Sarıkamış Harekatının 104. yıldönümü nedeniyle Trabzon’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda düzenlenen yürüyüşe AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, askerler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şıhkıran mevkiinden başlayan yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katılırken, etkinlikte 200 metrelik Türk bayrağı taşındı.