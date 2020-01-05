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  4. Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda anıldı

Sarıkamış şehitleri 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 14:02 | Son Güncelleme

Sarıkamış Harekatı’nın 105.

Sarıkamış Harekatı’nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda yürüyüş düzenlendi. 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağının taşınması renkli görüntüler oluşturdu.
Sarıkamış Harekatı’nın 105. yıl dönümü nedeniyle Trabzon’da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından anma programı düzenlendi. Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bulunan 2 bin 200 rakımlı Sis Dağı’nda düzenlenen yürüyüşe Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, askerler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hanyanı mevkiinden başlayan yürüyüşe yaklaşık 5 bin kişi katılırken, etkinlikte 200 metrelik Türk bayrağı taşındı.

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