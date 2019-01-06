Sarıkamış şehitleri anılıyor

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlara, ay yıldızlı bere ve Türk bayrakları dağıtıldı. Öğrenciler de dev Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kortejdekiler, burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak, Sarıkamış'ın Türk milletinin asil ve cesur evlatlarının destanı olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın Mehmetçiğin adını tarihe altın harflerle yazdığı yer olduğunu belirten Bayrak, "Sarıkamış, cennete yürümenin adıdır. Kışın ortasında Allahuekber Dağları'nda çekilen çilenin bir anlamı vardı. Bastığımız topraklara kanını ve canını hiç çekinmeden feda etmiş şehitlerimizin bir aşkı vardı, sevdası vardı. O sevda vatanıydı, milletiydi, diniydi, kutsal görevleriydi. Şartlar ne olursa olsun yokluğa sabrı olmayanın, varlığa şükür için imkanı olmaz. Sarıkamış aynı zamanda azmin, sabrın ve sebatın göstergesidir." diye konuştu.