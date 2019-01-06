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Sarıkamış şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:21 | Son Güncelleme

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan vatandaşlara, ay yıldızlı bere ve Türk bayrakları dağıtıldı. Öğrenciler de dev Türk bayrağı ve Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı afiş taşıdı.

Saraçlar Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen kortejdekiler, burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Zekeriya Bayrak, Sarıkamış'ın Türk milletinin asil ve cesur evlatlarının destanı olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın Mehmetçiğin adını tarihe altın harflerle yazdığı yer olduğunu belirten Bayrak, "Sarıkamış, cennete yürümenin adıdır. Kışın ortasında Allahuekber Dağları'nda çekilen çilenin bir anlamı vardı. Bastığımız topraklara kanını ve canını hiç çekinmeden feda etmiş şehitlerimizin bir aşkı vardı, sevdası vardı. O sevda vatanıydı, milletiydi, diniydi, kutsal görevleriydi. Şartlar ne olursa olsun yokluğa sabrı olmayanın, varlığa şükür için imkanı olmaz. Sarıkamış aynı zamanda azmin, sabrın ve sebatın göstergesidir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm dua okudu. Bu sırada rahatsızlanan bir öğrenciye, sağlık ekipleri müdahale etti.

Törene katılanlara Kızılay tarafından çorba ikram edildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp de öğrencilerle birlikte sıraya girerek çorba aldı.

Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Kırklareli

Kırklareli'de Atatürk Spor Salonu önünde toplananlar, "Sarıkamış" yazılı pankart ile yaklaşık 200 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıdı.

Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Turan İnan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emrah Yüsek Babuşçu, Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Mandacı ile diğer kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar, Kırklareli Şehitliği'ne yürüdü.

Yürüyüşte öğrenci ve vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatana uzanan eller kırılsın" sloganları attı.

Şehitlik Anıtı'nda Kur'an-ı Kerim okunması ve şehit kabirlerinin ziyaret edilmesinin ardından, katılımcılara çorba ikram edildi.

- Tekirdağ

Tekirdağ'da ise yürüyüşe katılanlar, uygulama otelinin önünde bir araya geldi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce "Sarıkamış" yazılı pankart ile 100 metre uzunluğunda Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cumhur Mustafa Kıcanoğlu, İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ülkü Uslu'nun da aralarında olduğu yaklaşık 500 kişilik grup sahil dolgu alanına kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, çorba ikramıyla son buldu.

Sarıkamış şehitleri anılıyor

- Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında anma yürüyüşü düzenlendi

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor
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