Sarıkamış şehitleri anılıyor

"Ne mutlu bizlere ki hürriyeti al sancaklı bayrağımızla, fedakarlığı vatanla, milletle, adaleti devletle özdeşleştiren bir ecdadın torunlarıyız. Ne mutlu bizlere ki vatan sevgisini ve vatan savunmasını imandan sayan bir inancın mensuplarıyız." diyen Karaloğlu, Türk milletinin tarihinin şanla, şerefle, zaferlerle, kahramanlıklarla dolu olduğunu ifade etti.

Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Antalya Müftüsü Osman Artan tarafından dua edildi. Gençler, Karaloğlu'na bayrak hediye etti.

Antalya'da 2 bin 400 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde, Vali Münir Karaloğlu ve vatandaşlar, tipide "Saklıkent'ten Sarıkamış'a Gençlik Şühedanın İzinde" sloganıyla temsili yürüyüş yaptı. 150 metre uzunluğunda Türk bayrağı ve Atatürk posterinin açıldığı yürüyüşte, kar kamuflaj kıyafeti giyen askerler ilgi çekti.

Tarihi iyi anlamak, iyi bilmek, gençlere de tarih bilincini ve şuurunu iyi bir şekilde vermek gerektiğini vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Çanakkale Savaşı'ndaki düşmanın düşüncesi neyse bugün de Türkiye Cumhuriyeti'nin güneyinden, Suriye'nin kuzeyinden terör koridoruyla çevirmek isteyenlerin düşünceleri aynıdır. Onun için Çanakkale'yi anlamadan, Sarıkamış'ı iliklerimize kadar hissetmeden, bugün Saklıkent'te olduğu gibi 15 Temmuz gecesi dışarıdaki düşmanın içerideki maşalarını kullanarak yapmış olduğu darbe girişimini anlamadan, bu topraklar üzerinde kıyamete kadar var olamayız."

Sarıkamış'ta askerlerin düşmandan daha çok doğa, iklim koşullarına yenik düştüğünü dile getiren Karaloğlu, Allahuekber Dağı'nı aşmak isteyen ordunun kışlık kıyafetleri olmadan, eksi 30-40 derecede büyük bir çoğunluğunun donarak şehadete ulaştığını anlattı.

Antalya'da iki senedir Sarıkamış şehitlerini anma programının Saklıkent'te düzenlendiğini anımsatan Karaloğlu, "Geçen sene güneşli bir gündü, kar üzerinde yürümüştük, bu sene biraz daha Sarıkamış'taki şehitlerimizin yaşadığını hissettirmek için belki Rabb'imizin bir lütfudur, bir tipide buradayız. Biz de iliklerimize kadar Sarıkamış şehitlerimizi burada hissettik, yad ettik. Rabb'im bu topraklarda kıyamete kadar birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi muhafaza ederek var olmayı bizlere nasip etsin." dedi.