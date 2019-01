Sarıkamış şehitleri anılıyor

Işık, Sarıkamış'ın kendilerine öğrettiği gerçekler bulunduğunu dile getirerek, "Bu gerçeklik, cesaret, kararlılık önemlidir ama strateji de en az cesaret ve kararlılık kadar önemlidir. Tarihimizin her bir anından ders çıkararak geleceğe yürümek her birimizin görevi ama en öncelikli konu tarihimizi unutmamak büyük ve önemli bir tarih şuuruna sahip olmak. Bu organizasyonların tarih şuurumuzun gençlere, çocuklarımıza aşılanmasında önemli roller üstleniyor." diye konuştu.

- "Her yönüyle güçlü olmak zorundayız"

Vali Vekili Yıldız ise tüm şehitlere rahmet, gazilere de acil şifa diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da Sarıkamış şehitlerinin torunları olarak bayrağı devraldıklarını anlatarak, nöbetin artık kendilerinde olduğunu bildirdi.

Karaosmanoğlu, Anadolu'nun zor bir coğrafya olduğunu aktararak, "Burada güçlü olmazsak bize hayat hakkı tanımazlar. Her an güçlü olmamız gerekir. Her zaman hangi hileyi ve tuzağı düşmanlarımızın kuracağını hesap edeceğiz. Sinsi sinsi gelirler 15 Temmuz'da olduğu gibi farklı kılıklar ve düşüncelerle bu vatanın damarlarına sızabilirler. Onun için uyanık olacağız. Her yönüyle güçlü olmak zorundayız. Allah'ın emri güçlü olmak. Dedelerimizin ruhunu şad etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.