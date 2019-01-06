Sarıkamış şehitleri anılıyor

KOCAELİ/BARTIN/BOLU/SAKARYA (AA) - Kocaeli, Bartın, Bolu, Sakarya'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Başiskele ilçesindeki Yuvacık Barajı Yürüyüş Parkuru'nda bir araya gelen eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Vali Vekili Suat Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tahir Büyükakın ve çok sayıda vatandaş, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından ellerinde Türk bayraklarıyla 8 kilometre yürüdü. Işık, etkinlikte yaptığı açıklamada, İbn-i Haldun'un "Geçmiş geleceğe, suyun suya benzediği kadar benzer" sözünü anımsatarak, geçmişten ders çıkarmanın, gelecekte aynı hataların tekrarlanmaması, aynı başarıların ise üzerine yenilerinin eklenerek devam ettirilmesi için olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Türk tarihinde şanlı sayfalar bulunduğunu ifade eden Işık, Kösedağ Savaşı'nın da Çanakkale Zaferi'nin de unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Işık, Sarıkamış'ın kendilerine öğrettiği gerçekler bulunduğunu dile getirerek, "Bu gerçeklik, cesaret, kararlılık önemlidir ama strateji de en az cesaret ve kararlılık kadar önemlidir. Tarihimizin her bir anından ders çıkararak geleceğe yürümek her birimizin görevi ama en öncelikli konu tarihimizi unutmamak büyük ve önemli bir tarih şuuruna sahip olmak. Bu organizasyonların tarih şuurumuzun gençlere, çocuklarımıza aşılanmasında önemli roller üstleniyor." diye konuştu. - "Her yönüyle güçlü olmak zorundayız" Vali Vekili Yıldız ise tüm şehitlere rahmet, gazilere de acil şifa diledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu da Sarıkamış şehitlerinin torunları olarak bayrağı devraldıklarını anlatarak, nöbetin artık kendilerinde olduğunu bildirdi. Karaosmanoğlu, Anadolu'nun zor bir coğrafya olduğunu aktararak, "Burada güçlü olmazsak bize hayat hakkı tanımazlar. Her an güçlü olmamız gerekir. Her zaman hangi hileyi ve tuzağı düşmanlarımızın kuracağını hesap edeceğiz. Sinsi sinsi gelirler 15 Temmuz'da olduğu gibi farklı kılıklar ve düşüncelerle bu vatanın damarlarına sızabilirler. Onun için uyanık olacağız. Her yönüyle güçlü olmak zorundayız. Allah'ın emri güçlü olmak. Dedelerimizin ruhunu şad etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Bartın Bartın'da düzenlenen etkinlik, kent merkezindeki Cumhuriyet Meydan'ında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinlikte konuşan Bartın Valisi Sinan Güner, Sarıkamış Harekatı'nın anlamını bilmenin, yaşatmanın önemli olduğunu söyledi. Yürüyüşte her adımın hem Sarıkamış şehitleri hem de vatan için canını feda eden şehitler için atılacağını ifade eden Güner, "Bu vatan kolay kazanılmadı. Vatanımızın her bir karış toprağında şehitlerimizin kanı var. Bizler de şehitlerimizin emanetine sahip çıkmakla mükellefiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu. AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da milletçe şehitlerin bıraktığı mukaddes emaneti her geçen gün aynı şuur ve inançla daha da yükseklere taşımakta kararlı olduklarını belirterek, "Bizi millet yapan yüksek değerlerimizi canlı tutmaya, bu değerlerimizi yüceltmeye devam edeceğiz." dedi. Yaklaşık 500 kişilik grup, dev Türk bayrağı açarak şehitliğe yürüdü. İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir’in de katıldığı yürüyüş, şehitlikte Kur'an-ı Kerim okunması ve mezarlıklara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

- Bolu Bolu'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde kar yağışı altında program düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi. Müdürlük binası önünde toplanan grup kent merkezinden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü. Burada yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri tarafından günün anlam ve önemini ifade eden konuşmalar gerçekleştirildi. Programa Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Bolu Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, daire müdürleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - Sakarya Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu önünde toplanan grup, Türk bayrağı, Atatürk posteri açtı. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan grup, Yorgalar Mezarlığı'ndaki şehitliğe yürüdü. Burada İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Sakarya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Demir, burada yaptığı konuşmada, Sarıkamış şehitlerini anmak üzere toplandıkları belirterek, "10 yıl önce Allahuekber Dağları'nda şehitleri anmak için programa katıldım. Sıfırın altında 25 derecede 5 kilometre yürüyüş yaptık, üstümüzde kışlık kıyafetler olduğu halde orada üşüdük. Bir de o zamanki şehitlerimizi düşündük, yazlık kıyafetlerle çok soğuk havalarda şehit olduklarını iyice hissettik. Bir gazi, şehitlerin en yakın tanıkları olarak, başta Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anıyorum." diye konuştu. Güneşler Cami İmam Hatibi Osman Durmaz tarafından yapılan duaya katılan gruba daha sonra çorba ikram edildi.

Sarıkamış şehitleri anılıyor

- Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Kocaeli, Bartın, Bolu, Sakarya'da yürüyüş düzenlendi

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor