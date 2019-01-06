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Sarıkamış şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

Erzurum'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında, aralarında dağcı ve dağ kayakçılarının da bulunduğu yüzlerce kişi, Palandöken Dağı'na zirve tırmanışı yaparak şehitleri yad etti - Erzurum Valisi Okay Memiş: "Biz vatanı için ölmesini bilen, vatanı için her türlü fedakarlığı yapamaya hazır olan milletiz" - TDF Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç: "Amacımız özellikle genç nesle ecdadımızın hangi zorluklardan geçtiğini, nasıl bugünlere geldiğimizi anlatabilmek"

Erzurum'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında, aralarında dağcı ve dağ kayakçılarının da bulunduğu yüzlerce kişi, Palandöken Dağı'na zirve tırmanışı yaparak şehitleri andı.

Erzurum'da, Şenkaya ilçesinde Sarıkamış Kuşatma Harekatı'nda Allahuekber ve Soğanlı dağlarındaki çatışmada ve amansız kış şartlarında şehit olan 40 bin muharip asker için Erzurum Valiliği öncülüğünde Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Palandöken Tırmanış Etkinliği düzenlendi.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelin yakınında toplanan yüzlerce kişi, Erzurum Valisi Okay Memiş öncülüğünde, Türk bayraklarıyla dağa tırmanış yaptı.

Tırmanış sonrası İstiklal Marşı okundu, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Burada konuşan Vali Memiş, bundan 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Sarıkamış, Şenkaya ve Bardız şehitlerinin Türk milleti için büyük anlam taşıdığını ifade eden Memiş, "Benim büyük dedem Mahmut Memiş de Giresun'dan asker olarak 93 harbine katılıyor ve maalesef şehit düşüyor ve daha geri gelmiyor. Kendisinin kayıtlarına da ulaşamadık. Bana, torunu olarak dedelerimizin ve binlerce atalarımızın şehit düştüğü Erzurum'a vali olarak bu programlara katılmak nasip oldu." dedi.

- "Palandöken bizim için Sarıkamış kadar önemli "

Memiş, "Her Türk asker doğar" deyiminin boşuna söylenmiş bir söz olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sarıkamış harekatı ve neticesinde meydana gelen son derece hüzünlü netice, aslında Türk milletinin, Türk askerinin ne kadar emre itaat ettiğinin ve gerekirse ölümü göze alarak operasyonlara hazır olduğunun göstergesi. Dünyada Türk milleti kadar asker millet yok. Biz vatanı için ölmesini bilen, vatanı için her türlü fedakarlığı yapamaya hazır olan milletiz. Palandöken Dağı bizim için kutsal bir dağ. Palandöken'in arka taraflarında tabyalar var. Şehrin muhtelif yerinde 52 tabya var. Türkiye'de başka ilde yok, adeta yaşayan tabyalar kentiyiz. Palandöken bizim için Sarıkamış kadar vatan savunması yapmış önemli bir coğrafya."

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç de dağcılar olarak 104 yıl önce Sarıkamış'ta şehit düşenleri anmak için Palandöken Dağı'na tırmanış gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız özellikle genç nesle ecdadımızın hangi zorluklardan geçtiğini ve bugünlere nasıl gelindiğini anlatabilmek. Gençlerin bu zorlukları bilmesini ve ülkemizin korunmasında, gelişmesinde kendilerini daha iyi yetiştirmesini amaçlıyoruz. Tırmanışa toplamda 32 eğitimli dağcı ve dağ kayakçısı ile çok sayıda vatandaşımız katıldı." diye konuştu.

Etkinliğe katılan dağ kayakçısı Melisa Yaren Dönmez de "Çok anlamlı bir yürüyüş yaptık. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah asker ve polisimizi korusun. Şehitlerimizi anarak duygu dolu anlar yaşadık." ifadelerini kullandı.

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Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
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