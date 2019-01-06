Sarıkamış şehitleri anılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Elazığ, Siirt ve Şırnak'ta Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma yürüyüşleri düzenlendi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda toplanan grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Gençler şühedanın izinde" sloganları atarak, Anıt Park'a kadar yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Sarıkamış'ta donarak şehit olanları saygıyla ve minnetle andıklarını dile getirdi.

- Elazığ

Elazığ Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünce organize edilen yürüyüş için çoğunluğu gençlerden oluşan grup, İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla sık sık tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Polisime uzanan eller kırılsın" ve "Vatan sana canım feda" sloganları atan grup, Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İl Suphi Döner yaptığı konuşmada, 104 yıl önce Sarıkamış'ta donarak ya da hastalanarak şehit olanları şükranla ve minnetle andıklarını söyledi.