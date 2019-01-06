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Sarıkamış şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:02 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "(Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı) Bizim Mehmetlerimizi de o karda, boranda, fırtınada yola düşüren bir sevdadır, bir derttir. Bu dert 'Ben toprağa düşeyim ama bu sancak yere düşmesin' diyen fedakar vatan evlatlarının vatan derdidir, istiklal derdidir, memleket derdidir" - "İzmir'den Van'a, Hakkari'den Trabzon'a, Diyarbakır'dan Rize'ye vatanın her köşesinden Sarıkamış dağlarına akın eden Mehmetler burada yan yana yatıyor. Bütün dünya bilmelidir ki bu birlik ve beraberlik sarsılmadan devam edecek"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'na ilişkin "Bizim Mehmetlerimizi de o karda, boranda, fırtınada yola düşüren bir sevdadır, bir derttir. Bu dert 'Ben toprağa düşeyim ama bu sancak yere düşmesin' diyen fedakar vatan evlatlarının vatan derdidir." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yürüyüşün ardından Ayyıldızlı Tören Alanı'nda yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Mehmetçiğin zor şartta görev yaptığını belirten Kasapoğlu, "104 yıl önce Allahuekber Dağları'nın dondurucu soğuğunda şehadet şerbeti içen yiğitlerimizi harekete geçiren bir ruh vardı. O ruh bu milleti Sarıkamış'ta zor şartlara, Yemen'de kavurucu çöllere, Çanakkale'de alçak istilalara karşı ayakta tuttu." dedi.

Bugün aynı ruhun dağlarda, sınır boylarında vatanı için nöbet tutan, "ülke huzur içinde uyusun" diye kendi uykusundan feragat eden Mehmetçiklerin gözlerinde parladığını ifade eden Kasapoğlu, "Yiğidi yola düşüren derttir derler. Bizim Mehmetlerimizi de o karda, boranda, fırtınada yola düşüren bir sevdadır, bir derttir. Bu dert, 'Ben toprağa düşeyim ama bu sancak yere düşmesin' diyen fedakar vatan evlatlarının vatan derdidir, istiklal derdidir, memleket derdidir." diye konuştu.

Kasapoğlu, Sarıkamış şehitlerini anma etkinliklerini sadece Sarıkamış'ta değil Türkiye'nin her yerinde düzenlediklerini anımsatarak, "Yüz binlerce gencimiz bu şekilde ortak bir ruhta birleşmeyi, yoldaş, gönüldaş olmayı, bir ve beraber olmayı öğreniyorlar.
Tıpkı farklı yörelerden gelip burada, Sarıkamış şehitliğinde omuz omuza yatan kahraman ecdadımız gibi." dedi.

- "Vatanın her köşesinden Sarıkamış dağlarına akın eden Mehmetler burada yan yana yatıyor"

Hiç kimsenin gücünün bu topraklara nifak tohumları yeşertmeye yetmeyeceğini vurgulayan Kasapoğlu, "Sarıkamış şehitleri listesine baktığımızda, millet olarak en büyük gücümüz ve zenginliğimiz olan birlik şuurunun en güzel nişanesini görüyoruz.
İzmir'den Van'a, Hakkari'den Trabzon'a, Diyarbakır'dan Rize'ye vatanın her köşesinden Sarıkamış dağlarına akın eden Mehmetler burada yan yana yatıyor.
Bütün dünya bilmelidir ki bu birlik ve beraberlik sarsılmadan devam edecek.
Hiç kimsenin gücü bu topraklarda nifak tohumları yeşertmeye yetmeyecek.
Aziz şehitlerimizi dualarla olduğu kadar, bize emanet ettikleri şuura sahip çıkarak da yad edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, Anadolu insanının yıllar boyu yaşanan acıları dile getirmek için yaktığı ağıtlardan örnek vererek, şunları kaydetti:

"Buradaki ağıtlardan birinde şöyle söyleniyor, 'Yüzbaşılar binbaşılar, tabur taburu karşılar, yağmur yağıp gün değince, yatan şehitler ışılar.' Işıldayan sadece Mehmetçiğin o mübarek bedenleri değildir. Allahuekber Dağları'nda esas ışıldayan Anadolu'nun temiz evlatlarının ortaya koyduğu ve Allah'ın izniyle kıyamete kadar sürecek feda ve beka ruhudur. Eskilerin deyimiyle 'dinü devlet, mülkü millet' sarsılmasın diye, kendini ortaya atan imandır. Malazgirt'i bu iman gücü kazanmış, İstanbul'u bu iman fethetmiştir.
Çanakkale'nin, Sarıkamış'ın, Kut Zaferi'nin ve İstiklal Harbi'nin membaı işte bu ruh, bu şuurdur. 15 Temmuz'da da milletimiz zorba ihanet çetesine karşı bu inançla sokaklara çıkmış, bir istiklal destanı yazmıştır.
Geleceğin Türkiye'si de inşallah yine bu inanç ve bu ruh tarafından inşa edilecektir."

- "Gerektiğinde bu vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek boynumuzun borcudur"

Ecdadın bıraktığı bayrağı hakkıyla taşımanın herkesin en mukaddes görevi olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Gereğinde bu vatan için ecdadımız gibi canımızı vermek kadar, bu ülkeyi geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmak da boynumuza borçtur.
Hepimiz can vererek kazanılmış istiklalimizin, bastığımız her karış toprağın, bu aziz ve cennet vatanın kıymetini bilmeliyiz, bileceğiz.
Bu uğurda vatan için nöbeti bekleyen güvenlik güçlerimizden, laboratuvarlarda sabahlayan bilim insanlarımıza kadar herkesin Allah yardımcısı olsun.
Memleketi birlik, dirlik ve huzur içinde yaşatmaya, büyütmeye, zenginleştirmeye gayret eden herkese selam olsun." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış Harekatı'nın 104. Yılı

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