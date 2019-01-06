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Sarıkamış şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:09 | Son Güncelleme

Şehitler Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da düzenlenen yürüyüşlerle yad edildi

ERZİNCAN/AĞRI/IĞDIR/TUNCELİ (AA) - Erzincan, Iğdır, Tunceli ve Ağrı'da, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde şehitleri anmak için yürüyüş düzenlendi.

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Burak Mumcu, çeşitli kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş, yürüyüşe katılmak için Ordu Caddesi Barış Manço Parkı önünde toplandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla bir araya gelen grup, Türk bayraklarıyla Ordu Caddesi'nden Hafız Şerif Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası meydanda, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin Mehmetçik için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşma yapan Vali Arslantaş, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"Ülkemizde istikrarı bozmak, milletimizin birlikteliğini engellemek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz." diyen Arslantaş, "Kefeni kardan olan şehitlerimizi her zaman minnetle rahmetle yad edeceğiz. Bedenleri kar altında kaldı ama yüreklerindeki cesaretin ateşi bir milletin bağımsızlık yolunu açtı. Bilinsin ki o ateş bizim gönüllerimizde hiç sönmeyecek. Bilinsin ki gençlik, şühedanın izinden hiç ayrılmayacak." ifadelerini kullandı.

- Iğdır

Iğdır'da Sarıkamış Şehitleri'ni anma etkinlikleri kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce kent merkezinde yürüyüş düzenlendi.

Mehmet Çavuş Anıtı'ndan başlayan ve 200 metrelik dev Türk Bayrağı'nın açıldığı yürüyüş, Iğdır Belediyesi önünde sona erdi.

Program, Iğdır Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü tarafından yapılan çorba ikramının ardından tamamlandı.

- Tunceli

Tunceli'de şehitler yoğun kar yağışı altında yapılan yürüyüşle anıldı.

Ovacık ilçesinde, Kaymakam Selçuk Haskırış, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, İl Müftüsü Aşır Durgun, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler Kaymakamlık önünde toplandı.

Tunceli Valiliği, Ovacık Kaymakamlığı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki bayraklarla Öveçler köyündeki Ovacık Kayak Merkezi'ne kadar yoğun kar yağışına rağmen yürüdü.

Ekinlikte konuşan Kaymakam Selçuk Haskırış, Ovacık ilçesinde ilk defa düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine her yıl ev sahipliği yapmak istediklerini söyledi.

Sarıkamış denilince insanların aklına en çok hüznün geldiğini belirten Haskırış, "Evet Sarıkamış bir hüzündür. Çünkü binlerce askerimizin cephede düşmana bir kurşun bile atamadan donarak şehit olduğu hüzünlü bir andır." dedi.

Sarıkamış'ın aynı zamanda bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Haskırış, "Vatanı için canlarını seve seve feda eden yiğitlerimizin toprağa düştüğü bir yerdir aslında Sarıkamış. Sarıkamış binlerce vatan evladının 'Biz bu ülkeyi karşılıksız sevdik' demesinin adıdır. 'Yaşamaksa üstünde bir gün istiklalsiz, yatarım altında ebediyen kefensiz' diyen Mehmetlerin mezarıdır. Cesaret ve vatan aşkıyla hakka yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alevi dedesi Yaşar Toprak ve İlçe Müftüsü Maksut Fındıkçı dua etti.

- Ağrı

Ağrı'da da anma yürüyüşü gerçekleştirdi.

Ağrı Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü, Cumhuriyet Caddesi'nde başladı.

Türk bayraklarıyla, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atan vatandaşlar, Abide Meydanı'na kadar yürüdü.

Sarıkamış şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Vali Süleyman Elban, 90 binin üzerinde vatan evladının olumsuz hava koşulları nedeniyle şehit düştüğünü hatırlattı.

Her karışı şehitlerin kanıyla sulanmış Türkiye topraklarının, dünyanın en kıymetli toprakları olarak görülmesi gerektiğine dikkati çeken Vali Elban, vatanın bir ve bütün olarak, gelişmiş medeniyetleri yakalamış halde gelecek nesillere bırakılmasının, bu topraklar üzerinde yaşayanların, hem şehitlere hem de gelecek kuşaklara borçları olduğunu vurguladı.

Vatanın bütün olduğunu ve bir çakıl taşına dahi zarar gelmesine izin vermeyeceklerini söyleyen Elban, "Bu ülkenin bırakın bölünmesini, parçalanmasını ya da felakete uğramasını, bir çakıl taşının bile zarar görmesini, yok olmasına asla izin vermeyeceğimizi de söylemek için burada bulunuyoruz ve haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, askeri erkan, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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