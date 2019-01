Sarıkamış şehitleri anılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün dünyada haksızlıklara feryat eden, söz söyleyen, Allah'ın izniyle de hep birlikte daha güçlü, dünyada sözü hüküm haline gelen millet olduk." dedi.

Bakan Soylu, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Ayyıldızlı Tören Alanı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bu anlamlı günde burada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu asil ve büyük milletin yüzlerce yıl İslam'ın bayraktarlığını yaptığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Ezan, bayrak, namus, vatan, özgürlük, hürriyet ve bağımsızlık deyince her şeyi göze alıp feda-i can' diyen bir millet düşünün. Yüzlerce yıl dünyaya hükmeden, nefsi büyümeyen, özünden ayrılmayan, dünyanın neresinde olursa olsun, yüzyıllar geçse de öksüzün, yetimin, el uzatanın 'bana bakan yok mu' diye haykıranın yanında olan bir millet düşünün. Hep beraber bir millet düşünelim, merhametinden, vicdanından, ahlakından, tarihinden ve medeniyetinden ayrılmayan büyük bir milletiz. Her biri Allahuekber Dağları'nı, Kut'ül Amare'yi , Çanakkale'yi, 1. Dünya Harbi'ni, İstiklal muharebelerini, Trablus'u, 93. Harbi'ni, 15 Temmuz'u, Aliboğazı'nı, Tendürek'i, Çemçe'yi, Madur'u, Şırnak'ı, Hakkari'yi, Yüksekova'yı düşünün. Terörle mücadele eden gençlerimizi adım atarken dualarıyla zırhlandıran, tarihin emanetini sorumluğuyla kendinde hisseden büyük bir medeniyetin evladı olan bir millet düşünün."