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Sarıkamış şehitleri anılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 15:43 | Son Güncelleme

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Zonguldak, Karabük ve Düzce'de anma yürüyüşü düzenlendi

ZONGULDAK/KARABÜK/DÜZCE (AA) - Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Zonguldak, Karabük ve Düzce'de anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta Öğretmenevi önünde bir araya gelen ve aralarında Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, öğrenci ve vatandaşların yer aldığı grup, dev Türk bayrağı açarak, sloganlar eşliğinde valiliğe kadar yürüdü.

Vali Bektaş, burada yaptığı konuşmada, milletin geleceği uğrundaki mücadelede şehit düşenleri saygıyla andıklarını belirtti.

İnsanları birbirlerine bağlayan şeylerin olduğunu dile getiren Bektaş, "Ortak tasalar, kederler, sevinçler, tarih, kültür, geçmiş ve gelecek umudu, beklentisi insanları birbirlerine bağlar ve bir millet yapar. Bizim milletimiz, bu açıdan bakıldığında belki de en güçlü milletlerden biridir. Gençlerimiz geçmişimizin, şehitlerimizin izinde bugün bu olayı anmamızı sağladılar." ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel de gençlerin geçmişi iyi anlayamazlarsa geleceğe emin adımlarla ve sağlam temellerle ilerleyemeyeceklerini vurgulayarak, "Bu yüzden devletimizin son yıllarda sizler için yaptığı çok değerli ve çok önemli yatırımlar var. Bunlar çok iyi kullanılmalı, geçmişimiz, sosyal, kültürel alandaki her türlü faaliyet çok iyi değerlendirilmelidir." diye konuştu.

Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve çorba ikramıyla sona erdi.

- Karabük

Karabük'te, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında düzenlenen yaklaşık 3,5 kilometrelik yürüyüş, Çamlık mevkisinden başladı.

Dr. Necmettin Şehyoğlu Stadyumu'nda son bulan yürüyüş sonrası İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın, milletin bekası için soğuk havaya bakmadan, belki sonucu hazin biten bir öykü olduğunu, aynı zamanda vatan millet sevgisinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir olay olduğunu söyledi.

Sarıkamış şehitlerini ve tüm şehitleri andıklarını ifade eden Gürel, "Gençlerimizin bu yürüyüşte yer alması, bizleri mutlu etti. Çünkü o ruhun çocuklarımız vasıtasıyla geleceğe taşınması gerekiyor. Bulunduğumuz bölge çok değerli bir bölge, değerli olan yer aynı zamanda sıkıntılıdır, koruması biraz zordur. Gençlerimizin de sürekli, uyanık olması, kendilerini iyi yetiştirmeleri gerekiyor ki bundan sonraki süreçte de bu topraklara, vatana iyi sahip çıkabilsinler." diye konuştu.

Konuşmanın ardından, çorba ikramıyla program sona erdi.

- Düzce

Düzce'de Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla kar yağışı altında düzenlenen yürüyüş, Topuk Yaylası mevkisinde başladı.

Gruptakiler, yayladaki göleti etrafında ellerindeki Türk bayraklarıyla yürüdü.

Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüş boyunca gruptakiler zaman zaman tekbir getirerek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.

Yürüyüşün sonunda Kızılay ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce, katılımcılara çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Sarıkamış şehitleri anılıyor

- Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla Zonguldak, Karabük ve Düzce'de anma yürüyüşü düzenlendi

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor

Sarıkamış şehitleri anılıyor
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Anahtar Kelimeler:
Fuat Gürel Karabük Sarıkamış Harekatı yürüyüş Zonguldak

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