HABER

Sarıkamış şehitleri anısına "Evlat" belgeseli

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 14:20 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 90 bin askerin şehit düştüğü dağlarda çekilen "Evlat" belgeseli yayımlandı - Anma etkinliklerinin Genel Koordinatörü Atakan Karabağ: - "Burası 90 bin şehidimizin vatan toprağı. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığımızca buradaki dağlarımızın çeşitli noktalarında şehitlerimizin anısına belgesel çektik"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında 90 bin askerin şehit düştüğü dağlarda çekilen "Evlat" belgeseli yayımlandı.

Birinci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 90 bin askerin şehit düştüğü Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri, Sarıkamış ilçesinde başladı.

Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Sarıkamış şehitleri anısına Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber ve Soğanlı dağlarında "Evlat" isimli belgesel çekildi.

Sarıkamış Dayanışma Gurubu Başkanı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bingür Sönmez'in konuşmacı olarak yer aldığı belgeselde Alman ve Rus arşivlerinden elde edilen ve söz konusu harekat dönemine ait görüntülere de yer verildi.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri Genel Koordinatörü ve Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evlat" belgeselinin Sarıkamış'ta çekildiğini belirterek, "Burası 90 bin şehidimizin vatan toprağı. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanlığımızca buradaki dağlarımızın çeşitli noktalarında şehitlerimizin anısına belgesel çektik." dedi.

Belgeselle ilgili bilgi veren Karabağ, şunları kaydetti:

"Belgesel iki parça halinde planlandı, 14 dakikalık fragman ve 45 dakikalık belgesel buradaki dağlarda çekildi. Özellikle şehitlerimizin vefat ettiği noktalarda çektik. Belgeselimizin içinde daha önce şehitleri anma programında bize destek olan kişilerin çeşitli röportajları alındı. Belgeselimiz 'Evlat' diye adı konularak tüm Türkiye'de yayımlandı."

PARTNERAteşli polis mesleğe geri döndü!Ateşli polis mesleğe geri döndü!
Kar yağışını Kafkas dansıyla kutladılarKar yağışını Kafkas dansıyla kutladılar
Rize'de kafelerin sahile kurduğu sobalar kaldırıldıRize'de kafelerin sahile kurduğu sobalar kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
belgesel Kars

En Çok Okunan Haberler

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

Seçim anketine göre partilerin oy oranları!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Bakan açıkladı! Borç yapılandırma süresi uzatıldı

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

Üniversitede araştırma görevlisine silahlı saldırı!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teslim olan PKK'lı terörist, örgütün iğrenç yüzünü anlattı

Teslim oldu, her şeyi anlattı! Yaralı teröriste tecavüz

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Iğdır'da şehit düştü, hikayesi yürekleri yaktı!

Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu

Hakan Şükür'ün babası için istenen ceza belli oldu

Boş çikolata kutusu yüzünden tazminatsız işten atılan Emine Arık'a bir kötü haber daha!

Emine Arık'a bir kötü haber daha!

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz! Mahkemede şok savunma

Yolda yürüyen küçük kıza iğrenç taciz!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

Avcılar'da öğrenci dehşeti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.