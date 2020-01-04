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  4. Sarıkamış Şehitleri anısına meşaleli kayak ve lazer gösterisi

Sarıkamış Şehitleri anısına meşaleli kayak ve lazer gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 20:10 | Son Güncelleme

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 105.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 105. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak ve lazer gösterisi yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üzerinde ‘Sarıkamış 105. Yılı’ demir panodaki gazlı bezleri meşalelerle yaktılar. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “105 yıl önce şahadet yürüyüşünü anmak, şehitlerimizi, gazilerimizi hürmetle, minnetle, rahmetle yad etmek üzere bir aradayız. Bu senede bu anlamlı yürüyüşü geçekleştirmek nasip oldu. Ben bu güzel yürüyüşe katkısı olan, çabası olan ve katılan herkese teşekkür ediyorum. Ve inşallah yarın yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Hakikaten şehadete yürüyüşü hem hissetmek, hem de bu ruhu, bu faaliyeti diri tutmak çok anlamlı, her yıl teveccühün daha farklı boyutta, daha güçlü bir şekilde artması, çoğalması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Çünkü gençlerimizin, Türkiye’nin dört bir yanından olsun, dünyanın farklı ülkelerinden olsun gelip, bu yürüyüşe, bu faaliyete katılması hakikaten geleceğimiz adına, yarınlarımız adına umut verici ve yarınlara inşallah gençlerimizle, gençlerimizin bu kutsal emaneti devralmasıyla çok daha güçlü yürüyeceğimize inanıyoruz” dedi.
Bakan Kasapoğlu’nun ardından söz alan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Sarıkamış şehitlerimizin 105’inci yılında onları anmak için buradayız. Ben bu töreni tertipleyen bakanımıza teşekkür ediyorum. Bizleri de davet etti. Bizlerde bu törene katkıda bulunmaya, onlara eşlik etmeye geldik. Buradayız, 105 yıl önce tabi ki çok büyük bir dram var. Burada çok büyük bir dram yaşanmış. 60 bine yakın şehit vermişiz. Sadece Allah-u Ekber Dağlarını geçerken, açlıktan ve soğuktan 37 bin tane şehit vermişiz. Bu çok büyük bir dram, Rus kuvvetleri komutanı Petroviç, diyor ki, ‘Birinci sırada askerleri görüyorum. Birinci sırada gördüğüm askerler, 9 tanesi yerde ve elleri donmuş’ ‘ikinci sıradakiler de cephane sandıklarını taşımaya çalışırken, ellerini atmışlar ve o şekilde donmuşlar.’ Gerçekten aslında bunca yıl sonra onları rahmetle anıyoruz. Minnetle anıyoruz. Bu toprakları şehit kanlarına buladıkları için Rus komutan şunu söylüyor, ‘bizim onları teslim alma imkanımız olmamıştı. Çünkü onlar kendilerini Allah’a teslim etmişlerdi.’ Gerçekten bu aynı zamanda büyük bir dram ama her zaman minnetle anmamız gereken ve asla unutturmamız gereken bir konu, çünkü gençlerimiz eğer ecdadının ne yaptığını bilirse 21. Yüz yılda bayrağı onlara teslim ediyoruz” diye konuştu.
Cıbıltepe Kayak Merkezi 1. etaptan ellerinde meşaleler ile kayan JAK timini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ve Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi Türker Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk, Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaşlar izledi.
Anma etkinliğine gelen Bakan Kasapoğlu ve Pakdemirli protokol üyeleri yanan ‘Sarıkamış 105. Yılı’ yazısı önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra lazer gösterisini izlediler.

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