HABER

Sarıkamış şehitleri, Bingöl'de yürüyüşle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:00 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katılanlar, ellerindeki ay- yıldızlı bayraklarla yürüdü.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katılanlar, ellerindeki ay- yıldızlı bayraklarla yürüdü. Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı nedeniyle Bingöl'de şehitleri anma programı düzenlendi. Valilik önünde toplananlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Genç Caddesi'ndeki Şehitler Anıtı'na yürüdü. Vali Kadir Ekinci, İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Metin Akay ve çok sayıda kişinin katıldığı yürüyüş, soğuk ve yağmurlu havada gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından konuşma yapan Vali Ekinci, "O gün vatan onlardan canlarını vermeyi bekliyordu, kanlarını akıtmayı bekliyordu, onlar da onu yaptılar. Bugün de bizden vatan için millet için bayrak için ezan için daha fazla çalışmayı ve bu milleti hak ettiği müreffeh seviyeye ulaştırmayı bekliyor. Dolayısıyla o gün ecdadımızın yapmış olduğu kahramanlığı bugün de bizler daha fazla çalışarak yapmak durumundayız. Bu üzücü olayı bugün anarken tabi gençlerimize de bu tarihi unutturmamak gibi özel bir gayemiz var. Ümit ediyoruz ki tüm ruhlarında bu milletin, bu devletin aziz olmasını düşünen küçük kardeşlerimiz, bu aziz şehitlerimizin hatırına bu millet için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler. Rabb'im bir daha bu tür acıları yaşatmasın. Bugün belki biraz üşüdük ama bunun kat ve kat fazlasıyla bir soğukta şehit olan kardeşlerimizi yad etmiş bulunmaktayız. Rabb'im bizlere bu tarz acılar yaşatmasın" dedi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Ayasofya Müzesi'ndeki "Spagat"ı protesto ettilerAyasofya Müzesi'ndeki "Spagat"ı protesto ettiler
İBB kışa hazırİBB kışa hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

AKOM uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

Uludağ doldu taştı!

Uludağ doldu taştı!

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Yerel seçimlere günler kala çok konuşulacak telefon görüşmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.