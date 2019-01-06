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Sarıkamış şehitleri, Hakkari'de 2 bin 800 rakımda yürüyüşle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'nde düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Sarıkamış şehitleri, Hakkari'de 2 bin 800 rakımda yürüyüşle anıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'nde düzenlenen yürüyüşle anıldı.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 2 bin 800 rakımlı Şibekör Tepesi'nde düzenlenen yürüyüşe, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, İdris Koç, Mustafa Duruk, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri ve yüzlerce vatandaş katıldı.
Şibekör Tepesi'nden başlayan yürüyüşe ellerinde Türk bayraklarıyla katılan kalabalık, yer yer 1 metreyi bulan karda, 3 kilometre yürüyerek kayak merkezinde son buldu. Burada, şehitler için dualar okundu.
Hakkari Valisi Akbıyık, Sarıkamış'taki şehitleri anmak için böyle bir yürüyüş düzenlediklerini belirterek, "Bugün Sarıkamış Savaşı’nın ve zaferinin 104’üncü yıl dönümü. Biz de Sarıkamış’ta vermiş olduğumuz 60 bin şehidimizi anmak ve onların yaşadıklarını bir nebze olsun hissedebilmek için, Merga Bütan Yaylası'nda yürüdük. Yürüyüşümüz Asım'ın nesli, asrın yürüyüşü. Bütün Hakkarililer de bu yürüyüşle şühedanın izinde olduklarını, bu vatan için, bu millet için birlik- beraberlik içinde yaşayabileceklerini, aynı duygu ve düşüncede olduklarını burada göstermiş oldular. Sarıkamış’taki gibi, Çanakkale’deki gibi, 15 Temmuz’daki gibi aynı ruhu taşıyoruz. İşte milletimiz, mazlum milletlerin mutluluğu için, Türk dünyası için, İslam dünyası için bir defa daha Çanakkale’de 250 bin şehit veriyor, Sarıkamış’ta 60 bin. Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Başta Sarıkamış şehitlerimiz olmak üzere Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, Kore’de, Kıbrıs’ta, Kuzey Irak’ta, Suriye’de, dünyanın her yerinde şehit olan insanlarımıza, askerlerimize, kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Allah bir daha o günleri göstermesin" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından yürüyüşe katılanlara yemek ikram edildi.

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Sarıkamış şehitleri, Hakkari'de 2 bin 800 rakımda yürüyüşle anıldıSarıkamış şehitleri, Hakkari'de 2 bin 800 rakımda yürüyüşle anıldıSarıkamış şehitleri, Hakkari'de 2 bin 800 rakımda yürüyüşle anıldıSarıkamış şehitleri, Hakkari'de 2 bin 800 rakımda yürüyüşle anıldı

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