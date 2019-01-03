Sarıkamış şehitleri için 'eksi 15' derecede 'saygı' nöbeti

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- SARIKAMIŞ Harekatı'nın 104'üncü yılı anma etkinlikleri kapsamında, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri, şehitler için eksi 15 derecede temsili nöbet tuttu.

İlçe merkezinde toplanan yaklaşık 500 öğrenci, asker kıyafeti giyen arkadaşlarıyla birlikte Türk bayrakları ve meşalelerle Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 2 kilometre yürüdüler. Sarıkamış Şehitliği'ndeki etkinlik ise saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, askeri erkan, üniversitenin akademik personeli ve öğrenciler katıldı. Şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından, dualar edildi.

'ALLAH RUHLARINI ŞAD ETSİN, MAKAMLARINI CENNET EYLESİN'

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, "Sevinçli ve coşkulu günlerin olduğu gibi böyle kederli ve acılı günler de vardır. Bu mukaddes topraklar için, bu kutlu dava için kendi canlarını karşılık olmaksızın seve seve ve isteyerek feda eden bu vatan evlatlarını rahmetle anıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda şehit oldular. Allah ruhlarını şad etsin, makamlarını cennet eylesin. Sarıkamış İslam aleminin kaderidir, sadece Anadolu insanının değil. Sarıkamış artık İslam ümmetinin kaderi ve kutsal bu mekanıdır. Anadolu’nun her yerinden, diğer coğrafyalardan burada şehit olanlar var. Allah bir daha hem milletimize hem İslam ümmetine böyle acılı ve kederli günler yaşatmasın, tüm şehitlerime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Konuşmalardan sonra temsili nöbet değişimi yapıldı. Öğrenciler künyelerini sayarak nöbeti değişimi yaptılar ve ay-yıldızlı bayrağımızı öperek birbirlerine teslim ettiler. Öğrenciler daha sonra kar üzerine konulan meşaleler etrafında dondurucu soğuğa aldırmadan nöbetlerine devam edip, kahramanlık türküleri seslendirdiler.

