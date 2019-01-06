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Sarıkamış şehitleri için Erciyes'e yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 12:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde binlerce kişi, ellerindeki ay- yıldızlı bayraklarla Erciyes Dağı'nın zirvesine yürüdü.

Sarıkamış şehitleri için Erciyes'e yürüdüler

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde binlerce kişi, ellerindeki ay- yıldızlı bayraklarla Erciyes Dağı'nın zirvesine yürüdü.
Kayseri Valiliği'nce düzenlenen anma etkinliğine; Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve çok sayıda kişi katıldı. Erciyes'e giriş noktasından başlatılan yürüyüşe katılanlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla 1,5 kilometre yürüyerek, slogan ve dualarla Sarıkamış şehitlerini andı. Etkinliğe katılan 1'inci Komando Tugayı askerleri, 'Vatan sana canım feda' sloganı attı. Yürüyüş sonunda, zirveye gelindiğinde konuşan Vali Günaydın, Sarıkamış'ın, tarihi önemine vurgu yaptı. Günaydın, "Sarıkamış, ülkenin bölünmez bütünlüğü için canını hiçe sayan kahramanların yazdığı bir destanın adıdır" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik ise 60 bin Mehmetçiğin donarak, şehit düştüğü belirtip, "104 yıl önce Sarıkamış'ta yazılan bir destanın yıl dönümündeyiz. Sarıkamış, aralarında 15- 16 yaşlarında 90 bin vatan evladının bulunduğu bir destandır. Kendilerini cennet vatan uğruna feda ettiler. 90 bin ana evlatsız kaldı. Böyle bir ruhun, böyle bir inancın fedakarlığın diz çöktürülmesi, ne geçmişte ne bugün ne de yarın mümkün olacaktır" diye konuştu.

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Sarıkamış şehitleri için Erciyes'e yürüdülerSarıkamış şehitleri için Erciyes'e yürüdülerSarıkamış şehitleri için Erciyes'e yürüdüler

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