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  4. Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş

Sarıkamış şehitleri için kar altında meşaleli yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 20:42 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin dört bir tarafından gelerek Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kar altında yürüyüş yaptı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- TÜRKİYE'nin dört bir tarafından gelerek Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri çerçevesinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kar altında yürüyüş yaptı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Kars'ta, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri kapsamında bir araya geldi. Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlidin ardından protokol, asker, polis ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Kara aldırış etmeyen kalabalık, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 'En büyük asker bizim asker', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atarak 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi. Yürüyüşün ardından protokol, hazırlanan 'Ruhunuz Şad Olsun' yazısını meşalelerle ateşledi. Buradaki tören okunan duanın ardından sona erdi.

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