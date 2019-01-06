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Sarıkamış şehitleri için Karacadağ'a tırmandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 23:37 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, STK üyeleri Sarıkamış Harekatı sırasında donarak ölen şehitlerini anmak çin Karacadağ'ın zirvesine tırmandılar.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, STK üyeleri Sarıkamış Harekatı sırasında donarak ölen şehitlerini anmak çin Karacadağ'ın zirvesine tırmandılar.

Nida Sanat Topluluğu, Fırat Gezginler Kulübü ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 60 kişi Sarıkamış şehitlerini anmak için bin 919 metre yüksekliğindeki Karacadağ'a tırmandılar. Sarıkamış Harekatı sırasında donarak, şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yapılan tırmanış yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü Başkanı Abdurrahim Ekin, "104 yıl önce vatan savunması için Allahuekber Dağları'nda donarak şehit olan Mehmetçiklerimizi anmak adına böyle bir yürüyüş tırmanış gerçekleştirdik. Tarihimizde önemli bir yeri olan bu hazin olayı bu yıl yoğun bir katılım ile anmış bulunduk. Katılım gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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Sarıkamış şehitleri için Karacadağ'a tırmandılarSarıkamış şehitleri için Karacadağ'a tırmandılar
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