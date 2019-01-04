Sarıkamış şehitleri için meşaleli yürüyüş

Burada okunan duanın ardından etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe katılmak için İstanbul'dan gelen Serap Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüş sırasında 104 yıl önce şehit olan 90 bin askeri daha iyi anladıklarını belirterek, "Şu kısa mesafede o kadar çok üşüdük ve yorulduk ki onlar bizim için bu dondurucu soğukta can verdiler. Bu duyguyu anlatabilecek kelime yok, burada olduğum için çok mutluyum."dedi.

Öğretmen annesi Asiye Şaşmaz ile yürüyüşe katılan Zeynep Zümra Şaşmaz da çok duygulandığını ifade ederek, "Şehitlerimiz bizden daha çok yürüdü. Annem gibi ben de onlar için her zaman yürüyüp, ölürüm." diye konuştu.

