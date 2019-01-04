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Sarıkamış şehitleri için meşaleli yürüyüş

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 21:43 | Son Güncelleme

Kars'ta binlerce kişi, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri çerçevesinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle sıfırın altında 12 derecede yürüyüş yaptı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında yaklaşık on bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ile meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için düzenlenen mevlidin ardından binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı

Şiir ve müzik dinletisinin ardından ilahilerin okunduğu programda kum sanatı sanatçısı Veysel Çelikdemir, Sarıkamış şehitlerini anlatan gösteri sundu.

- Şehitler için yürüdüler

Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düşmesi ve kar yağışına aldırmayan kalabalık, tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden gelenler, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

Yürüyüşün ardından Kars Valisi Türker Öksüz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, 9. Komando Tugay Komutanı Albay Kemal Aydındede, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi.

Burada okunan duanın ardından etkinlik sona erdi.

Yürüyüşe katılmak için İstanbul'dan gelen Serap Taştan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüş sırasında 104 yıl önce şehit olan 90 bin askeri daha iyi anladıklarını belirterek, "Şu kısa mesafede o kadar çok üşüdük ve yorulduk ki onlar bizim için bu dondurucu soğukta can verdiler. Bu duyguyu anlatabilecek kelime yok, burada olduğum için çok mutluyum."dedi.

Öğretmen annesi Asiye Şaşmaz ile yürüyüşe katılan Zeynep Zümra Şaşmaz da çok duygulandığını ifade ederek, "Şehitlerimiz bizden daha çok yürüdü. Annem gibi ben de onlar için her zaman yürüyüp, ölürüm." diye konuştu.

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