Sarıkamış şehitleri için Taksim'de nöbet tuttular

Çanakkale Savaşı'nda yer alan dedesinin gazilik beratını gösteren Gümüş, "Bu vatan ve topraklar için Çanakkale'de, Sarıkamış'ta Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerimiz var. Şehit olmazsa vatan, vatan ve bayrak olmaz ve onlar olmasaydı biz olmazdık. Tokat Onbeşli Torunları Derneği olarak, gazi torunlarıyız ve şehitlerimizi anmak için burada 2 saat nöbet tutacağız." diye konuştu.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 105 yıl önce dedelerinin kar, kış ve soğuk demeden, vatan savunması için savaşa gittiklerini, pek çoğunun gözlerini kırpmadan şehit olduğunu hatırlattı.

Gümüş, tek Türkiye ve bayrak olduğunu belirterek, vatanın kıymet bilinmesi gereken en değerli hazine olduğunu söyledi. Gümüş, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin başında da Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ve PKK'nın başına balyoz gibi inen bir İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu var. Allah ikisinden de razı olsun çünkü bölgenin, vatanın bölünmemesi ve bayrağın inmemesi için çalışıyorlar. Biz de şu anki gençliğe Çanakkale ruhunu vermek ve Sarıkamış şehitlerimizin ruhunu bir nebze dahi olsa şad edebilmek ve farkındalık oluşturabilmek için buradayız. Tek vatan, tek devlet ve tek bayrak diyorum. Vatanımız kolay değil çok zor kazanıldı. Şehitlerimizi unutmamamız gerekiyor."

