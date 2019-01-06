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Sarıkamış şehitleri için Van Gölü'ne dalış yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

ENVER Paşa komutasında 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında, donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir yanında düzenlenen yürüyüşlerle anılırken, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi  de Van Gölüne dalış yaparak şehitleri andı.

Sarıkamış şehitleri için Van Gölü'ne dalış yaptılar

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- ENVER Paşa komutasında 104 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında, donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, yurdun dört bir yanında düzenlenen yürüyüşlerle anılırken, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Timi de Van Gölüne dalış yaparak şehitleri andı.
Van Gölü'nün soğuk sularına dalış yapan Sualtı Timi, dalışın ardından teknenin üzerinde Türk bayrağı ve 'Ruhunuz Şad olsun, Mekanınız cennet olsun' pankartı açıp şehitler için dua etti.

FOTOĞRAFLI

Sarıkamış şehitleri için Van Gölü'ne dalış yaptılarSarıkamış şehitleri için Van Gölü'ne dalış yaptılarSarıkamış şehitleri için Van Gölü'ne dalış yaptılarSarıkamış şehitleri için Van Gölü'ne dalış yaptılar

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