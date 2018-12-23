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Sarıkamış şehitleri, Şenkaya'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 21:22 | Son Güncelleme

OSMANLI- Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları'nı aşmak isterken donarak şehit olan askerler, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

ERZURUM, (DHA)- OSMANLI- Rus savaşı sırasında Allahuekber Dağları'nı aşmak isterken donarak şehit olan askerler, Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gaziler Mahallesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Şenkaya'da, 1'inci Dünya Savaşı'nda Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı ve 60 bin askerin şehit olduğu Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi. Gaziler Mahallesi Allahukber Şehitleri Meydanı'ndaki törene Vali Okay Memiş, Şenkaya Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan ve kurum müdürlerinin yanı sıra ülkelerinin bayraklarını taşıyan Türkiye, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'dan izciler de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından, temsili sancak töreni yapıldı. Şenkaya Jandarma Komando Komutanlığı'nda görevli bir asker, dönemin askeri kıyafetini giyerek sancağı getirdi ve temsili olarak bir başka askere teslim etti. Bir asker sancağı göndere çektikten sonra, köy camisinde ezan okundu. Askerlerin saygı atışı yaptığı törende, öğrenciler şiir okudu.

Törende daha sonra Sarıkamış Harekatı sırasında Allahuekber Dağları'nda şehit olan askerlerin mezarının da bulunduğu Bardız Yaylası'ndaki şehitlik ziyaret edildi. Etkinliğe katılan komando ve Türkiye İzcilik Federasyonu izcileri Sarıkamış Şehitleri için Allahuekber Dağları'nda eksi 30 dereceyi bulan soğukta şehitlikte 2 gün saygı nöbeti tutacak.

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