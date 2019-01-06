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Sarıkamış şehitleri, Sinop'ta anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 13:53 | Son Güncelleme

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sinop'ta düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Allahuekber Dağları’nda 104 yıl önce şehit olan 60 bin Mehmetçik, Sinop'ta düzenlenen yürüyüşle anıldı. Enver Paşa komutasında, 1915 yılında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında şehit olan 60 bin asker için Sinop'ta anma yürüyüşü düzenlendi. İskele Meydanı önünden başlayan yürüyüşe Sinop Valisi Köksal Şakalar, kamu kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve Sinoplular katıldı. Yürüyüş sonunda konuşma yapan Vali Şakalar, şehitleri anmak için bir araya geldiklerini söyledi. Vali Şakalar, "Şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Bu hususta yazan çizen bilim adamlarının söylediğine göre Sarıkamış harekatı iyi planlanmış ama iyi icra edilememiş bir askeri harekat olarak da tarihe geçti. Enver Paşa’nın niyeti Bakü’ye girmek. Bakü petrollerini alarak Osmanlı’nın ihtiyacı olan ekonomik sıkıntıları gidermek, hatta mümkün olursa Hindistan’daki Müslümanlarla birleşerek İngilizleri perişan etmekti. Ama ulu orta komutanımızın planlanan harekatı genişletmesi, kurmay başkanımızın esir düşmesi bu önemli harekatımızı bizim için felakete çevirdi" dedi. Programda, Sarıkamış şehitleri için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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Sarıkamış şehitleri anıldı

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