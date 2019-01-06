Sarıkamış şehitleri Van Gölü'nde anıldı

Van'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla jandarma su altı timi Van Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kahraman şehitlerin İl Jandarma Komutanlığına bağlı su altı timi tarafından Van Gölü'nde gerçekleştirilen dalışla anıldığı belirtildi.

Enver Paşa komutasında 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik'in yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle yad edildiği ifade edilen açıklamada, aziz şehitler anısına gerçekleştirilen dalışta Van Gölü'nün derinliklerinde pankart açılarak, Sarıkamış Şehitliği'nde omuz omuza yatan kahramanların bir kez daha anıldığı vurgulandı.

