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Sarıkamış soğuktan kırağı tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 08:16 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Sarıkamış’ta ağaçlar kırağı tuttu.
Kar yağışının ardından başlayan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Aşırı soğuklardan ağaçlar kırağı tutarken, evlerde sular dondu.
Sarıkamış’ta etkili olan sis ve soğukla birlikte ağaçlar kırağı tutarak beyaza büründü. Soğuk havanın yol açtığı kırağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. İlçe de hava sıcaklığı eksi 10 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

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