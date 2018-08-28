HABER

Sarıkamış’ta ayının tel örgüden geçme yöntemi şaşırttı

İLGİNÇ HABERLER  | 28.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta tel örgülerde sıkışan boz ayının, tel örgüden geçme tekniği görenleri şaşırttı. Ayının tel örgüden geçmesi anbe an cep telefonuyla kaydedildi.

Sarıkamış merkeze yiyecek bulmak için inen boz ayı, bir sitenin içerisine girdi. Etrafı tel örgülerle çevrili siteden çıkmak isteyan boz ayı bir süre bulunduğu yerde sıkıştı. Sarıkamış’a ailesiyle birlikte İstanbul’dan gelen vatandaş ayının site duvarında tel örgülerin arkasında sıkıştığını gördü.

Cep telefonuyla sıkışan boz ayıyı kaydetmeye başlayan İbrahim Yıldız, bir anda gördükleri karşısında şaşırdı. Boz ayı çıktığı duvarın üzerine çekili bulunan tel örgüleri ön ayağıyla önce araladı, ardından yatırdı ve sonrada tel örgünün arasından çıkarak yola indi. Tel örgülerden kurtulan ayı yola çıkarak Sarıkamış merkezine doğru gitti.

Gördükleri karşısında şaşırdığını belirten İbrahim Yıldız, “İstanbul’dan geldim. Sarıkamış’a girişte yolda ayıyı gördüm. Bir taraftan baktım tel örgüleri aşmaya çalışıyor. Ayaklarıyla tel örgüyü aşarak binalara doğru yaklaştı ve ben bir anda çok şaşırdım. Hiç bu kadar yakından ayı ile karşılaşmamıştım. Çok yakındık panik yaptık” dedi.

Öte yandan sıkıştığı tel örgüleri ön ayaklarıyla aralayan, ardından yatırdığı tel örgüye arka ayaklarıyla basan ayı, daha sonra tel örgünün aralığından çıkarak gözlerden kayboldu. Ayının tel örgüden çıkması cep telefonuyla kaydedildi. (İHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Sulama kanalında sörf yapan AdanalıSulama kanalında sörf yapan Adanalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış ayı Tel Örgü

En Çok Okunan Haberler

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Bedelli askerlik 2018 ilk celp dönemi askerlik yerleri e-Devlet'te açıklandı! e-Devlet askerlik sonuç sorgulama sayfası

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat ve İdil Fırat'ın kına gecesi sosyal medyanın diline düştü

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Mert Fırat’ın evleneceği İdil Fırat kimdir, kaç yaşında, sevgilileri kimler?

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Abdullah Gül için çok sert sözler: Ne yazık ki bunu da yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sulama kanalında sörf yapan Adanalı

Sulama kanalında sörf yapan Adanalı

Ananasın içinden çıkanlara polis bile inanamadı

Ananasın içinden çıkanlara polis bile inanamadı

Kelebekler dans edip öldü

Kelebekler dans edip öldü

Uyuyan çocuğa yatakta doğum günü sürprizi yapılırsa

Uyuyan çocuğa yatakta doğum günü sürprizi yapılırsa

Trafik bir anda durdu! Ördek ailesi için güvenlik böyle sağlandı

Trafik bir anda durdu! Ördek ailesi için güvenlik böyle sağlandı

Küçük Doğa'nın bayrak sevgisi

Küçük Doğa'nın bayrak sevgisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.