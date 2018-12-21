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Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 08:15 | Son Güncelleme

Sarıkamış'taki Sarıçam Ormanları yaban hayata da ev sahipliği yapıyor. Sarıçam Ormanları'nda yaşayan ve yemek bulmak için ilçe merkezine inen yavru boz ayı, çevresindeki insanlara aldırış etmeden yiyecek peşine düştü.

Çöp konteynerlarını deviren, cadde ve sokaklarda gezinen yavru ayı ilçe merkezindekileri de şaşırttı. Yemek peşindeki yavru ayıyı görenler hemen cep telefonuna sarıldı. İşte o ilginç anlarda çekilen görüntüler...

Sarıkamış'ta yavru ayı şaşkınlığı

Sarıkamış’ta kış uykusuna yatmayan yavru boz ayı, cadde ve sokaklarda yiyecek arıyor. Sarıçam Ormanları arasında yaban hayata da ev sahipliği yapan Sarıkamış’ta, kış uykusuna yatmayan yavru boz ayı ilçe merkezine indi. İlçe merkezinde yiyecek arayan boz ayı, vatandaşları umursamadan çöp konteynerlarını devirerek içerisinde yiyecek aradı.
Yavru ayıyı caddede gören vatandaşlar ise cep telefonlarına sarıldı. Vatandaşların yavru ayıyla diyaloğu ise hem güldürdü hem de düşündürdü.

'SELFIE ÇEKTİLER, YİYECEK BIRAKTILAR'

'SELFIE ÇEKTİLER, YİYECEK BIRAKTILAR'
Sarıkamış merkezinde çöp kutularında yiyecek arayan yavru boz ayı, vatandaşları da heyecanlandırdı. Ayıya yaklaşmaya çalışan vatandaşlar, cep telefonlarıyla selfie çekerken, bazı vatandaşlar da evlerinden ayıya yiyecek taşıdı.
Vatandaşların bıraktığı yiyecekleri yiyen yavru ayının, yaban hayatında annesinin yanındaymış gibi rahat harekeleri ise dikkat çekti.
Sarıkamışlıların ilgi odağı olan yavru boz ayı karnını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştı. Yavru ayı ile vatandaşların ilginç diyalogları ise anbean cep telefonlarıyla kaydedildi. Vatandaşların ayı ile diyaloğu hem güldürdü, hem de düşündürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış ayı

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